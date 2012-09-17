مشکلات روانی بازماندگان حوادث غیرمترقبه مورد بی توجهی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعیدی قبل از ظهر دوشنبه در همایش حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه اظهار داشت: توانمندسازی مدیران بهداشتی از مهم ترین جنبه های بهداشتی در آموزش شیوه های مداخله بحران است تا از نظر روانی و اجتماعی مصیبت دیدگان حوادث کمتر آسیب ببینند.

وی افزود: برای اینکه کمترین خسارات روانی به بازماندگان وارد شود باید مدیران بهداشتی و کسانی که در بحرانها مداخله دارند آموزش ببینند.

سعیدی تاکید کرد: ایران جزء 10 کشور بلا خیز دنیا است و حوادثی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتش سوزی های گسترده از رویدادهایی هستند که هر ساله منجر به مرگ ومیر و آسیب های جسمی و روانی هزاران انسان می شوند.

وی افزود: بلا عبارت است از در هم ریختگی شدید زیست محیطی و روانی اجتماعی ، که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتلا است.

سعیدی یاد آورشد: حوادث می توانند تنش روانی قابل توجهی برای بازماندگان ایجاد کنند و عوارض روانی جدی و دیر پایی را باقی گذارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: این حوادث در مدت زمان کوتاهی ظاهر می شوند ولی تاثیری که بر روی زندگی افراد می گذارند طولانی مدت خواهد بود.

وی یادآورشد: کشور ما بر روی کمر بند زلزله قرار دارد و با وجود جاری شدن هر ساله سیلاب در بخش هایی از کشور بر آورد می شود بدون در نظر گرفتن زلزله بم در سال 82 و زرند در سال 83 سالیانه حدود 40 تا 60 هزار سال با ناتوانی از دست رفته است، که سهم بسیار زیادی از آن را مرگ ( YLL) تشکیل می دهد.

وی یادآوری کرد: آماری که از کشته شدگان و مجروحان بلایای طبیعی داده می شود، نشان دهنده عوارض روحی و روانی بازماندگان نیست.