ستار محمودی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در صورت تزریق منابع مالی مناسب، تصفیه خانه مسکن مهر پرند حدود 3 سال دیگر به بهره برداری می رسد، گفت: عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر پرند در آینده نزدیک آغاز می شود.

نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی برای سال 91 برنامه هایی را به وزارت نیرو داده که مشخص است در طول هر فصل چه طرح هایی به بهره برداری می رسد. با این حال، مجموع طرح هایی که قرار است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد، 1 میلیون و 500 هزار واحد است.

محمودی با اشاره به انجام برخی هماهنگی ها و اولویت بندی ها برای شرکت های آب و فاضلاب زیرمجموعه وزارت نیرو در کشور، تاکید کرد: واحدهایی که تاکنون به بهره برداری رسیده اند به لحاظ آبرسانی مشکل ندارند.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی های بلندمدت برای تامین آب مسکن مهر، خاطر نشان کرد: اجرای پروژه های فاضلاب نیازمند زمان و منابع مالی بیشتری است.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: احداث یک تصفیه خانه فاضلاب به شرط تامین منابع اعتباری، حدود 3 سال زمان نیاز دارد و طبیعی است که پروژه مسکن مهر که در مدت زمان 1.5 سال به بهره برداری رسیده، هنوز تصفیه خانه آن آماده نباشد.