به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر محمد رضا پژوهنده مدير مجتمع فرهنگي تفريحي كوهسنگي مشهد و دبير ستاد برگزاري دومين سالگرد شهداي گمنام ضمن اعلام اين مطلب افزود: به منظور پاس داشت مقام والاي شهيدان و نشر فرهنگ ايثار و شهادت و ايجاد فضاي ارزشي و همچنين در راستاي منويات مقام معظم رهبري مبني بر نام گذاري سال 84 با عنوان سال همبستگي ملي ومشاركت عمومي وهمزمان با هفته وحدت و آغاز هفته جوانان و ايجاد حركت و شور و نشاط در ميان نسل سوم انقلاب اين مراسم ، با شكوه هرچه تمام تر برگزار خواهد شد.

وي كه در جلسه ستاد هماهنگي برگزاري اين مراسم سخن مي گفت با تاكيد بر اهتمام بر مشاركت عمومي ، لزوم همكاري ديگرنهادها و سازمانها را در اين همايش بزرگ خاطرنشان كرد.

اين جلسه با حضور جمعي از مسئولان ادارات ، سازمانها و ارگانهاي ذيربط و ارايه راهكارهاي مناسب در ايجاد فضاي فرهنگي ، ارزشي و اشاعه آن به نسلهاي بعدي برگزار مي شود.

شايان ذكراست در اين جلسه مقرر شد مراسم در روز جمعه مورخه دوم ارديبهشت ماه 84 بر فراز جبل النور ( كوهسنگي مشهد) در محل مزار شهداي گمنام برگزارگردد.