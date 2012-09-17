حل مشکل بازار ارز نیازمند اراده دولت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه مشترک این مرکز با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص نوسانات نرخ ارز گفت: در بحث ارز نیازمند نوعی هماهنگی هستیم. این هماهنگی باید میان اجزای کشور و نظام وجود داشته باشد.

کاظم جلالی ادامه داد:‌ برای حل مشکل نوسانات بازار ارز به قانون گذاری نیاز نداریم. برخی دوستان معتقدند که با قانون گذاری در مسایل ارزی دخالت کنند یا این مشکل را حل کنند.

وی با تاکید بر اینکه تنها اراده دولت می‌تواند در حل این مشکل موثر باشد، ادامه داد: عدم افزایش قیمت ارز براساس نرخ تورم، جنگ روانی و رسانه‌ای و کوتاهی برخی دستگاه‌ها علت جهش یکباره قیمت ارز است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس تصریح کرد: مرکز پژوهش ها موضوع نوسانات بازار ارز را مورد بررسی قرار داده ، تنها با هماهنگی و اقدامات موثر دولت می‌توان بخشی از مشکلات را کاست.

جلالی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تشکیل کمیته مشترک برای حل مشکلات نوسانات ارز ضروری بود گفت: نمی دانم در مرکز پژوهش ها بررسی نکردیم که آیا تشکیل چنین کمیته‌ای ضرورتی داشت یا خیر.

وی افزود: مرکز پژوهش‌‌ها در کمیته مشترک عضویت ندارد و در جریان راهکارهای این کمیته برای حل مشکل نوسانات ارز نیز قرار ندارد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس در خصوص فعالیت‌‌های مرکز پژوهش‌ها گفت:‌این مرکز پژوهش مفصلی را در مسایل ارزی و اقتصادی انجام داده و در سال حمایت از تولید با همکاری اتاق بازرگانی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و برخی شخصیت‌های علمی و اجرایی کشور طرحی را آماده کرده که در مراحل نهایی قرار دارد و در هفته‌های آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌ها در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: تهیه پیش نویس قانون انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و به زودی در اختیار نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس قرار می‌گیرد اما قانون جامع انتخابات نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.