نمایش "حاج لک لک" به جشنواره ملی آیینی سنتی یاسوج راه یافت

کارگردان این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداختن به مضامین ملی و بومی از وظایف هنرمندان است که با زنده کردن سنت های قدیمی دیارشان باید وظیفه خود را در قبال سنت و آیین انجام دهند.

امیر زارع زاده افزود: استان کردستان سرشار از سنت ها و غنی از فرهنگ اصیل است و موضوعات بسیاری برای پرداختن هنرمندان در این فرهنگ هست که در هیچ جا نمونه ندارد.

وی در خصوص نمایش "حاجی لک لک" گفت: در گذشته چون بسیاری از مردم، سواد خواندن و نوشتن نداشتند و چگونگی استفاده از تقویم را نمی دانستند، اغلب از روی نشانه ها و نمادهایی همچون حرکت ستارگان و کوچ پرندگان برای خود تقویمی ساخته و فصول گذشته را بر اساس این تقویم ها تنظیم کرده بودند.

زارع زاده ادامه داد: لک لک سفید یکی از نمادهای تقویم روستاییان محسوب می شد.

وی اضافه کرد: روستاییان معتقدند این پرنده زیبا با رسیدن زمستان به نقاط گرمسیر کوچ می کند که به باور آنها در این مدت او به مکه رفته است پس با احترام و علاقه این پرنده را «حاجی لک لک» می نامیدند.

وی در ادامه افزود: لک لک، نخستین پرنده ای است که با نزدیک شدن بهار به آشیانه تابستانی خود در مناطق سردسیر باز می گردد و بازگشت این پرنده برای مردم نوید آمدن نوروز، رسیدن فصل بهار، پایان یخبندان، دمیدن سبزه و مرتع و نجات مردم و گله های شان از سرما و یخبندان را در برداشته است.

زارع زاده در پایان گفت: در این نمایش سعی شده است این رسم قدیمی تا حدودی زنده شود و با اجرای عمومی در بین مردمان غیر کرد در جشنواره ملی آیینی و سنتی فرهنگ غنی خود را به نمایش بگذاریم.