صندوق جهانی توسعه شهری آسیا در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران در نشست خبری صبح دوشنبه به منظور ارائه دستاوردهای هیئت شهرداری مشهد در اجلاس مجمع جهانی شهرها در ناپل ایتالیا که به مدت 7روز برگزار شد، اظهارکرد: صندوق جهانی توسعه شهری یک صندوق غیرانتفاعی است که دفتر اصلی آن در پاریس است و با راه اندازی این صندوق، شهر مشهد هویت بین المللی پیدا می کند.

وی هدف اصلی از راه اندازی این صندوق را کمک به پروژه های شهری در بخشهای مالی، تخصصی و اجرا عنوان کرد و گفت: با ارتباط و تعامل سایر شهرها به خصوص شهرهای آسیایی با این صندوق می توان از آخرین و به روزترین پروژه ها در سراسر آسیا خبردار شد و از تجربیات آنان برای اجرای پروژه ها استفاده کرد.

وی با تاکید بر گره خوردن شهرها با موضوع جهانی شدن، ادامه داد: امروزه دیپلماسی شهرها به خصوص کلانشهرها به موازات دیپلماسی دولتها نقش تعیین کننده ای در شهرها دارند که خوشبختانه شهر مشهد در عرصه بین المللی جزو موفق ترین شهرداری های جهان در موضوع دیپلماسی شهری است.

وی با اشاره معرفی ظرفیت‌های شهر مشهد در ششمین اجلاس جهانی شهری در شهر ناپل ایتالیا افزود: در این اجلاس که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، هیئتی از شهرداری‌های مشهد و تهران و هیئت دولت به عنوان اعضای فعال اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی شرکت کردند.

برادران با بیان اینکه در این اجلاس بیش از 10 هزار نفر از 174 شهر مهم جهان شرکت داشتند، به تنوع و گستردگی شرکت‌کنندگان و طرح مباحث تخصصی آن اشاره کرد و ادامه داد: در مدت برگزاری اجلاس، بیش از 400 مقاله تخصصی از سوی شهرهای عضو اتحادیه جهانی UCLGارائه شد که دو مقاله نیز از سوی شهرداریهای مشهد و تهران در این اجلاس معرفی شد.

وی افزود: در مقاله ای که از سوی شهرداری مشهد ارائه شد؛ این شهر توانست به عنوان شهری که در آموزش برنامه ریزی شهری در سطح جهانی پیشرو و فعال باشد.

وی همچنین به حضور بیش از 200 تن از مقامات عالی رتبه جهانی اعم از دو رئیس‌ جمهور، 60 وزیر و 128 نفر از شهرداران جهان اشاره کرد و حضور 50 آژانس وابسته به سازمان ملل را از ویژگی‌های بارز این همایش جهانی عنوان کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهردار مشهد به عنوان یکی از ارائه دهندگان مقاله در این اجلاس گفت: موضوع این مقاله "شهرهای آینده، شهرهای دانش محور" بود.

به گفته وی محورهای چهارگانه این اجلاس طراحی شهری، فرصتهای شغلی، برنامه‌ریزی برای عدالت، برنامه‌ریزی شهری، مولدهای مالی شهرها و چگونگی پیاده‌سازی شهرهای پایدار و آرام بود.

برادران ادامه داد: سیمای شهرها، شهرسازی، نهادها، قانونگذاری و کیفیت بهتر، عدالت و موفقیت، توزیع بهداشت و فرصت‌ها، حمل و نقل شهری و انرژی و محیط زیست از دیگرمحورهای موضوعی این اجلاس بود.

وی همچنین به میزگردهای متعدد این اجلاس شامل میزگرد جوانان، ‌میزگرد زنان و جنسیت، سازمان‎های جامعه مدنی، میزگرد 60 تن از وزرای جهان و همچنین میزگرد شهرداران با حضور 128 نفر از شهرداران جهان اشاره کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهردار مشهد با اشاره به برگزاری نمایشگاهی در حاشیه این اجلاس افزود: شهرداری مشهد توانست به تبادل آخرین اطلاعات و داده‌های شهری پرداخته و از آخرین برنامه‌‎ریزی‌ها و تکنولوژی‌‎های به کار رفته در شهرهای جهان تجربه کسب کرده است.