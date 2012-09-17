نمایشگاه "نیمور" تخصصی ترین نمایشگاه سنگ کشور است

علی براتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی سنگ نیمور تخصصی ترین نمایشگاه سنگ کشور تبدیل شده، افزود: این نمایشگاه، از آغاز به عنوان نمایشگاهی بین المللی دیده شد تا بتوان به وسیله آن در سطح جهان، برندی برای سنگ نیمور اختیار کرد.

وی اظهار داشت: تمام سعی دست اندکاران برگزاری نمایشگاه سنگ نیمور بر آن است که بتوانند تکنولوژی فرآوری سنگ ایتالیا، ترکیه و سایر کشورهای صاحبنام در صنعت سنگ را یه داخل کشور و شهرستان محلات و نیمور بیاورند و از این ظرفیت ها در جهت صحیح بهره برداری شود.

عضو شورای اسلامی شهر نیمور بیان داشت: با برگزاری چندین دوره برگزاری این نمایشگاه در شهر نیمور توانسته ایم فناوری مورد نیاز برای مصرف بهینه و به حداقل رساندن ضایعات سنگی فراهم کنیم.

وی گفت: افزایش دانش و تجربه و استفاده از تکنولوژیهای روز جهان موجب شده مواد لازم به منظور بهبود کیفیت سنگ توسط دست اندکاران سنگ در منطقه و کشور مورد استفاده قرار گیرد تا بهره وری افزایش چشمگیری یابد.

براتی همچنین از اختصاص 30 هکتار زمین در آینده ای نزدیک به نمایشگاه بین المللی سنگ و صنایع وابسته نیمور محلات خبرداد و افزود: در صورت نهایی شدن این اقدام، تاثیرات و رشد قابل ملاحظه ای در زمینه افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه و نحوه استحصال، برش و ایجاد مصنوعات سنگی ایجاد می شود.

وی شهر نیمور را به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیای و نزدیکی به معادن سنگ و صنایع مرتبط، بهترین نقطه برای برگزاری نمایشگاه در کشور دانست و اضافه کرد: این موقعیت می تواند علاوه بر افزایش هر ساله بازدیدکنندگان نمایشگاه، شهر نیمور و شهرستان محلات را نیز در کشور و جهان به نحو شایسته ای معرفی کند.

عضو شورای اسلامی شهر نیمور گفت: پوشش رسانه ای خوب در کنار برگزاری بی عیب و نقص پنجمین نمایشگاه سنگ، معدن و صنایع وابسته نیمور می تواند جهشی بزرگ در توسعه هر چه بیشتر این نمایشگاه بردارد.

نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع وابسته از 28 شهریور ماه در نیمور شهریتان محلات از توابع استان مرکزی برپا می شود.