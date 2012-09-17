به گزارش خبرنگارمهر، هابیل درویش در مراسم بهره برداری از 90واگن جدید مترو با بیان این که علی رغم عدم تامین اعتبارات مصوب مترو و مشکلاتی که وجود دارد، کار مترو روی زمین نمانده و ما ارزان ترین متروی دنیا را در تهران می‌سازیم چنانچه در برخی کشورها هزینه احداث خطوط مترو 2 تا 3 برابر این میزان است،گفت: امروز شاهد ورود 20 واگن دو طبقه به خط 5 و 70 واگن یک طبقه برای سایر خطوط مترو بودیم که با توجه به شرایط کنونی و تحریم هایی که وجود دارد این موضوع یک موفقیت بزرگ برای شرکت مترو و مدیریت شهری محسوب می شود .

درویش تاکید کرد: تاپایان سال در مجموع 177 واگن جدید وارد خطوط مترو می شود که تلاش خواهیم کرد هر ماه 15 واگن جدید به ناوگان افزوده شود.

وی افزود : برای ورود واگن های جدید مترو 220 میلیارد تومان هزینه شده و نزدیک به 50 درصد واگن ها با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های متخصصان داخلی ساخته و تکمیل شده است .

درویش تصریح کرد : از اواسط تیرماه یعنی دو ماه پیش ترخیص و حمل این تجهیزات از گمرگ بندعباس آغاز و جهت ساخت و مونتاژ به کارخانه واگن سازی تهران حمل شد که امروز به شکر خدا طبق برنامه ریزی های انجام شده و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید شاهد بهره برداری از این واگن ها هستیم .

وی با بیان این که ازدحام در قطارها همواره مورد گلایه شهروندان بوده و مدیریت شهری مصمم است با افزایش واگن ها به ناوگان مترو تا حدودی رضایتمندی شهروندان را جلب کند گفت : هر قطار مترو شامل هفت واگن و با ظرفیت جابه جایی 25 هزار مسافر در روز است که با اضافه شدن 177 واگن تا پایان سال به ناوگان مترو تعداد واگن های در حال بهره برداری به 1000 دستگاه می رسد که این خود امکان افزایش حدود 570 هزار سفر در روز را موجب می شود .

وی ادامه داد : مزایای واگن های مدرن نسل سوم مواردی نظیر سبک بودن ، کاهش فرسایش ریل و استهلاک کمتر قطار ، تجهیز فضای داخلی واگن ها به دوربین ، پکیج ها ی تهویه ، سامانه ارتباط سفر و همچنین ارتقای سیستم دینامیکی است .

مدیر عامل شرکت مترو گفت: در حال حاضر علیرغم مشکلات مالی ، مجموعه مترو فعال است و 200 کارگاه فعال با 20 هزار پرسنل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مجموعه مترو فعالیت می‌کنند. در مجموع باید ماهانه 70 میلیارد تومان پول به بخشهای مختلف مترو تزریق کنیم اما این مبلغ را با سختی و وام تامین می کنیم .

وی با اشاره به افزایش قیمت بسیاری از محصولات مرتبط با تجهیزات مترو گفت: تا قبل از سال 91 آهن را کیلویی 700 تا 800 تومان می‌خریدیم اما حالا باید کیلویی بیش از دو هزار تومان خریداری کنیم.

وی در ادامه در خصوص بهره برداری از خط 3 مترو تهران گفت: این خط با 35 کیلومتر طول و 28 ایستگاه در سه بخش در دست ساخت است که فاز نخست آن به طول 7 کیلومتر به زودی آماده بهره برداری می شود و 12 کیلومتر دیگر نیز تا اواخر امسال و یا اوایل سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.

درویش با بیان این که حمل و نقل یکی از نیازهای اساسی جوامع کارا و مدرن است گفت : با در نظر گرفتن ارزش حقیقی جابه جایی برای جامعه حمل و نقل ریلی به شکلل کاملا واضحی با صرفه ترین روش جابه جایی برای تمامی اقشار در شهرهاست و در حقیقت حمل و نقل ریلی امکان دستیابی به آموزش ، خدمات بهداشتی ، فعالیت های اقتصادی و عملکرد موثر شهروندان را فراهم می کند و یکی از مهم ترین گام ها برای افزایش رفاه عمومی است .

وی در ادامه با بیان این که طبق برنامه 5 ساله شهرداری تهران شبکه مصوب ریلی به 218 کیلومتر گسترش می یابد گفت : به ازای هر سفربا مترو حدود شش دهم لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی می شود که با احتساب انجام روزانه بیش از دو میلیون سفر در حال حاضر روزانه حدود یک میلیون و 200 هزار لیتر سوخت ذخیره می شود که این امر باعث کاهش ورود آلاینده ها به هوای شهر می شود .

وی افزود : اگر با تامین به موقع اعتبارات بتوان ظرفیت مترو را روزانه به شش میلیون سفر برسانیم می توان سوخت مصرفی در تهران را تا سه میلیون و 600هزار لیتر در روز کاهش داد .