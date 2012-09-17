توهین به پیامبر (ص) نشان دهنده کینه دشمنان از اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه با بیان اینکه جهان امروز شاهد یکی از بزرگترین تحولات تاریخ و عظیم ترین فروپاشی نظام طاغوت می باشد، تاکید شده است: غرب مستکبر و صهیونیسم خبیث، آنچنان در مقابل حرکت جهانی درمانده شده و به زانو درآمده که برای مقابله با آن از متمسک شدن به هیچ حربه شنیع و مضحکی ابا نداشته و البته چاره ای ندارد.

این بیانیه اضافه کرده است: به قول سید شهیدان اهل قلم "در دوران توبه یا رستاخیز تاریخی انسان، خواه ناخواه تلاش غرب برای حفظ وضع موجود و تثبیت سیطره فرهنگی خویش همچون محتضری که در آخرین لحظات برای فرار از دست مرگ جان بیشتری می کند، شدت بیشتری گرفته است".

توهین به رسول الله نشان دهنده عمق کینه دشمنان نسبت به اسلام و شدت خشم آنان از جهان شمول شدن معارف آن دارد. معارضی ریشه ای با اسلام از راه تقدس زدایی از ارزشهای والای آن هدف شومی است که صهیونیسم جهانی به دنبال آن است.

این بیانیه در ادامه اهانت به رسول الله را اهانت به ارزشهای انسانی، گستاخی نسبت پیامبر اکرم را یعنی به سخره گرفتن مکارم الاخلاق و جسارت به فرستاده خدا را یعنی اعلام جنگ و طاغوت در برابر خدا عنوان کرده است.

این بیانیه تاکید می کند: نه تنها امت اسلامی که همه یکتا پرستان جهان عزادار این فاجعه اند و همه باید آگاه و بیدار باشند که نبرد بین حق و باطل به یکی از حساسترین مراحل خود رسیده است و فرجامی که از آن به انتظار می رود چیزی جز رستگاری تقوا پیشگان نیست.

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان اردبیل در پایان ضمن محکوم کردن این حرکت قبیح از آحاد امت اسلامی خواسته است که هشیارانه در صحنه باشند و حرکات دشمن را زیر نظر بگیرند که ندای تحقق وعده نصرت الهی به گوش می رسد.