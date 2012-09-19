پلیس و وزارت ارشاد مسئولیت کنترل سایتهای همسرگزینی را دارند

مسعود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پلیس فتا مسئولیت کنترل و فیلتر کردن این سایتها را برعهده دارند و چنانچه سایتهای همسرگزینی قرار باشد در فضای مجازی حضور داشته باشند، باید مجوزهای لازم را از وزارت جوانان دریافت کنند.

وی افزود: این سایتها باید در ذیل فعالیتهای مراکز مشاوره که قرار است از این به بعد پروانه آنها را مرکز نظام مشاوره کشور صادر کند، فعال باشند.

به گفته امینی، مراکز مشاوره پس از دریافت پروانه صدور از مرکز نظام مشاوره کشور برای ایجاد مرکز به وزارت جوانان مراجعه کرده و با نشان دادن پروانه خود می توانند اقدام به تاسیس مرکز مشاوره کنند. بنابراین اگر سایتهای همسرگزینی هم بخواهند به فعالیت قانونی خود ادامه دهند، باید در ذیل این مراکز مشاوره فعال باشند.

وی تصریح کرد: با این اقدام مشاوره های ازدواج از سوی افراد تحصیل کرده و کارشناس بوده و دیگر هر کسی که تنها آشنایی با فناوری و راه اندازی سایت داشته باشد، نمی تواند اقدام به راه اندازی سایتهای غیراخلاقی کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان با اشاره به اینکه درصدد هستیم تا مراکز مشاوره را در دورترین استانهای کشور نیز راه اندازی کنیم، درباره فعالیتهای خلاف عرف برخی از سایتهای همسرگزینی توضیح داد: متاسفانه تلقی بسیاری از این سایتها اینگونه است که زوجها را به هم معرفی کنیم، در حالیکه هدف ما تحکیم خانواده قبل، حین و پس از ازدواج است و به همین منظور باید این سایتها خانواده ها را به یکدیگر معرفی کنند.