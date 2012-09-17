به گزارش خبرنگار مهر،‌ سرهنگ ناصر اصلانی ظهر امروز در بازدید از نمایشگاه کشفیات فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، اظهار داشت: این کشفیات مربوط به عملیاتهای نیروی انتظامی در یک ماه اخیر در حوزه های مختلف فرماندهی انتظامی غرب استان تهران و شامل مواد مخدر، کالاهای قاچاق، مواد نیرو زای قاچاق، مدارک جعلی، لوازم مسروقه، مشروبات الکلی، تجهیزات ماهواره ای، سی دی های غیر مجاز و .... است.

انهدام 6 باند توزیع مواد مخدر طی بیست روز گذشته در غرب استان تهران



وی ادامه داد: با تلاش پلیس مواد مخدر و اقدامات اطلاعاتی، شناسایی عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت که در نتیجه آن کشفیات مذکور حاصل شد، همچنین طی 20 روز گذشته 6 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستانهای شهریار، ملارد، رباط کریم و اسلامشهر، منهدم شد.

این مسئول عنوان کرد: در پی انهدام این باند، 75 نفر از اعضای آن دستگیر شدند و بیش از یک تن و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر از جمله تریاک، حشیش، هروئین و نیز تعداد 10 دستگاه خودروی سبک و 3 دستگاه خودروی سنگین، کشف و وضبط شد.

افزایش 50 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته



فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، با تلاش و همت نیروی انتظامی و انجام عملیاتهای مختلف نزدیک به 3 تن انواع مواد مخدر کشف شد که این آمار افزایش 50 درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نشان می دهد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و تعامل مثبت مردم با نیروی انتظامی افزود: همکاری و همیاری مردم با پلیس از طریق تماس با مرکز 110 و آگاه سازی نیروی انتظامی از وجود اشرار و مجرمان در محله ها، همچنین تجهیز امکانات، نیروی انسانی و تقویت بنیه سازمانی نیروی انتظامی در اثر افتتاح و استقرار فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، سهم بسزایی در افزایش کشفیات مواد مخدر، لوازم مسروقه، کالای قاچاق و... داشته است.

تشدید برخورد با عناصر اصلی ورود و توزیع کالاهای قاچاق



این مسئول بیان کرد: بنا بر منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیروی انتظامی خود را موظف به تشدید مقررات و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل کشور کرد و با انجام عملیاتهای متعدد و اقدامات اطلاعاتی، تعداد زیادی از کالاهای قاچاق وارد شده به کشور را توقیف کرد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در این زمینه ماموران انتظامی موفق به کشف و توقیف 10 دستگاه موتور سیکلت و 25 دستگاه خودروی قاچاق شدند و مبلغ ریالی کشفیات کالای قاچاق در سال جدید نیز در حدود 585 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

اصلانی اضافه کرد: در حوزه امنیت اخلاقی نیز با انجام ماموریتهای مختلف در مناطق تحت سرپرستی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، مقادیر زیادی از مشروبات الکلی، سی دی های غیرمجاز، تجهیزات ماهواره و... که به صورت عمده از غرب کشور بارگیری شده بودند و با انتقال به شهرستانهای استان تهران قصد فروش داشتند، شف و ضبط شد.