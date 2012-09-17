گفتگوهای هسته ای با ایران را ادامه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر از وین، یوکیا آمانو اعلام کرد که " آژانس گفتگوها با ایران را برای شفاف سازی بیشتر در مورد نگرانی از فعالیت های هسته ای ایران ادامه خواهد داد ".



وی همچنین تصریح کرد: " آژانس بین المللی انرژی اتمی کاملا متعهد به توسعه گفتگوها با جمهوری اسلامی است".



پنجاه و ششمین کنفرانس روسا و وزیران انرژی اتمی کشورهای عضو آژانس بین المللی انرزی اتمی از امروز دوشنبه 17 سپتامبر در مقر آژانس در وین آغاز به کار می کند.



موضوعاتی از قبیل ایمنی هسته ای ، کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی ، صنعت و پزشکی ، بحث پادمان ها و همچنین ظرفیت هسته ای رزیم صهیونیستی قرار است در نشست پنجاه و ششم مورد بحث قرار گیرد.



هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست فریدون عباسی معاون رییس جمهور و ریاست سازمان انرژی اتمی کشورمان در این نشست حضور خواهند داشت.



عباسی بیانیه کشورمان را (امروز )در ادامه روز نخست این کنفرانس قرائت خواهد کرد.

