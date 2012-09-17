  1. بین الملل
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

شبکه TRT ترکیه:

برنامه هسته ای ایران و تحولات سوریه موضوع دیدار داود اوغلو و سعید جلیلی

برنامه هسته ای ایران و تحولات سوریه موضوع دیدار داود اوغلو و سعید جلیلی

دبیر شورای عالی امنیت ملی طی دیدار با وزیر خارجه ترکیه در مورد تحولات اخیر منطقه و برنامه هسته ای ایران گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT ترکیه، "سعید جلیلی" دبیر شورای امنیت ملی ایران ساعتی پیش با "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار موضوعات مطرح شده در آخرین نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای که هفته گذشته در وین برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفته است.
 
دو طرف همچنین در مورد آخرین تحولات منطقه از جمله سوریه و رژیم صهیونیستی گفتگو کردند.
 
گفتنی است با خودداری 4 کشور از رای مثبت به پیشنهاد گروه 1+5 در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این گروه از کسب اجماع شورا در تصویب قطعنامه درباره برنامه هسته ای ایران ناکام ماند.
کد مطلب 1698291

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