برنامه هسته ای ایران و تحولات سوریه موضوع دیدار داود اوغلو و سعید جلیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT ترکیه، "سعید جلیلی" دبیر شورای امنیت ملی ایران ساعتی پیش با "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار موضوعات مطرح شده در آخرین نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای که هفته گذشته در وین برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفته است.

دو طرف همچنین در مورد آخرین تحولات منطقه از جمله سوریه و رژیم صهیونیستی گفتگو کردند.