به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین دوشنبه گفت: طرح تبادل امام علی(ع) به عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی شهرداری در حالی فردا صبح و با حضور مقامات ارشد دولتی و استانی مورد بهره‌برداری کامل و نهایی قرار می‌گیرد که این طرح عظیم به جهت اهمیت بالای خود، نقش موثری در کاهش ترافیک خودروهای ورودی به شهر و نیز تبادل و تقسیم بار ترافیکی در ورودی شرقی تبریز خواهد داشت.

وی افزود: این طرح که در واقع می‌توان از آن به عنوان شاهرگ ترافیکی شهر تبریز یاد کرد، پیش از این با اجرا و اتمام بخش‌ها و قسمت‌های مختلف و رمپ و لوپ‌های ورودی و خروجی به تبریز و بالعکس، پیشرفت قابل توجهی داشته و اینک با اتمام بخش‌ها و قسمت‌های باقی‌مانده آماده بهره‌برداری کامل شده است.

شهردار تبریز گفت: اهمیت و ارزش این طرح بزرگ عمرانی و خدماتی از آن جهت است که تاکنون بالغ بر 500 میلیارد ریال برای اجرا و تملک پروژه از سوی شهرداری تبریز هزینه شده است.

نوین افزود: ورودی هر شهر به منزله ویترین و نشان دهنده فرهنگ و هویت کالبدی همان شهر است و شهرداری در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به ساماندهی ورودی اصلی شهر و زیباسازی شهر نشان داده است.

وی افزود: طرح تبادل امام علی (ع)، به عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمران شهری شمال‌غرب کشور با 60 هکتار مساحت در اراضی خلعت پوشان واقع شده و به عنوان تقسیم کننده ترافیک مابین اتوبان پاسداران، شهید کسائی و مرکز شهر تبریز ایفای نقش می‌کند.

نوین همچنین هزینه اجرا و تملک این پروژه را 500 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح بزرگ علاوه بر نقش کاهش ترافیک و تسهیل در رفت و آمد در زیبایی ورود شرق شهر تبریز نیز موثر خواهد شد.

وی افزود: طرح تبادل امام علی(ع) دارای 12 مسیر ورود و خروج به طول 12 کیلومتر است که در تسهیل و روان‌سازی ورودی شرق تبریز موثر خواهد بود.

شهردار تبریز با اشاره به اهداف اجرایی این طرح بزرگ عمرانی ترافیکی گفت: اتصال کمربندی‌های شمالی و جنوبی به یکدیگر، تقسیم ترافیک مابین کمربندی شمالی و جنوبی و جاده تبریز به تهران، ایجاد 16 مسیر دسترسی مختلف رفت و برگشت، دو بانده کردن مسیر دسترسی به باسمنج و شهرک خاوران و تلاش برای زیباسازی ورودی شهر از جمله اهداف مورد نظر شهرداری در اجرای این طرح بزرگ به شمار می‌رود