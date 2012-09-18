شیوع بیماریهای ویروسی در فصل مدرسه/ 25 درصد دانش آموزان گرفتار می شوند

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از سرماخوردگی به عنوان شایعترین بیماری فصل مدرسه نام برد و افزود: با آغاز فصل پاییز و زمستان، سرماخوردگی و آنفلوانزا در بین بچه های مدرسه ای شیوع پیدا می کند.

وی با اعلام اینکه شیوع بیماریهای ویروسی در فصل پاییز و زمستان بیشتر می شود، گفت: حدود 20 تا 25 درصد بچه ها در طول سال تحصیلی گرفتار سرماخوردگی و آنفلوانزا می شوند که البته فقط 10 درصد آنها مجبورند در خانه بمانند و درمان بشوند.

این متخصص بیماریهای داخلی به والدین توصیه کرد که خوردن صبحانه دانش آموزان حتما مورد توجه قرار بگیرد.

خسرونیا افزود: خوردن صبحانه به خصوص برای دانش آموزان کلاس اولی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا، نخوردن صبحانه باعث ضعف و بی حالی بچه ها شده و در نتیجه آنها را در یادگیری مطالب درسی دچار مشکل می کند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، رعایت اصول بهداشت فردی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهتر است از رفتن بچه های مریض به مدرسه خودداری شود. زیرا، حضور یک دانش آموز بیمار در کلاس 30 یا 40 نفره باعث خواهد شد تا آنها نیز بیمار شوند.

وی همچنین به مسئولین مدارس توصیه کرد که در هنگام زنگ تفریح حتما در و پنجره های کلاسها را باز کنند تا هوا در محیطهای بسته جریان پیدا کند.

خسرونیا بر خوردن میان وعده سالم و مغذی در مدرسه تاکید کرد و افزود: والدین نباید اجازه بدهند دانش آموزان به سراغ چیپس و پفک و تنقلات مضر بروند.