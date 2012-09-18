به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی مشاهده فیلمهای تخیلی که کاربر با یک ضربه به کفش خود به خانه منتقل می شد، تنها یک رویا و یا یک رویداد محال بود اما اکنون با کفشهایی که دامنیک ویلکاس ابداع کرده این رویا حقیقت یافته است.

کفشهای مجهز به جی پی اس کاربر را پس از ضربه به پاشنه های کفش به خانه هدایت می کند.

این هنرمند و طراح اهل ساندرلند بریتانیا که از کالج رویال هنر فارغ التحصیل شده است درحال حاضر نوآوری خود را در یک بازار در لندن به نمایش گذاشته است.

دامنیک در این رابطه گفت: من تصمیم گرفتم یک جفت کفش درست کنم که می تواند هرکجا که باشید شما را به خانه هدایت کند، این ایده از فیلم "جادوگر شهر از" گرفته شده است، هنگامی که شخصیت دورتی به کفش خود ضربه می زد تا به خانه برود.

یک گروه هنرهای بصری با عنوان " گلوبال فوتپرینت" در نورتهمپتونشایر که سابقه طولانی در تولید کفش دارد به این هنرمند در تولید این اثر کمک کرده است.

این کفشها همراه یک نرم افزار رایانه ای و یک کابل USB ارائه می شود تا اینکه وقتی شما به خانه می رسید و کفشهای خود را می پوشید بتوانید آدرس خانه را در آن آپلود کنید و از آن زمان به بعد کفش شما به شما می گوید که باید کدام مسیر را برای رسیدن به خانه انتخاب کنید.

آنتن GPS این کفش در پاشه کفش پای چپ قرار گرفته است، این کفشها همچنین دارای یک مجموعه لامپهای LED است که به عنوان یک قطب نما عمل می کنند.

این کفش به صورت بی سیم با کفش پای چپ ارتباط برقرار می کند و یک نوار پیشرفت به شما می گوید که چقدر دیگر باید راه بروید.