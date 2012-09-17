  1. بین الملل
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

رویترز:

اشتون با جلیلی دیدار می کند/ پیشنهادات بغداد محور مذاکرات غیر رسمی

اشتون با جلیلی دیدار می کند/ پیشنهادات بغداد محور مذاکرات غیر رسمی

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار خانم اشتون با دبیر شورای امنیت ملی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که سعید جلیلی قرار است فردا سه شنبه در استانبول  با کاترین اشتون دیدار کند.

سعید جلیلی برای دیدار با مقام های ترکیه به این کشور سفر کرده است.

خانم سخنگو گفت: این دیدار بخشی از تداوم تلاش ها برای همکاری با ایران خواهد بود.

وی افزود: این دیدار، دیداری رسمی بشمار نمی رود و اما فرصتی خواهد بود تا بار دیگر بر اتخاذ تدابیر و گامهای اعتمادسازی از سوی ایران تاکید و از این کشور خواسته شود تا انعطاف بیشتری از خود در باره پیشنهادهای که قدرتهای بزرگ در نشست بغداد ارائه کردند، نشان دهد.

کد مطلب 1698327

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