تصویربرداری سربازی که به خانه بازگشت در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین رشیدی کارگردان و مجری طرح این فیلم با اشاره به جز فوق افزود :با توجه به کادر کاملا حرفه ای عوامل فیلم و حمایت وپشتیبانی دستگاه ها و نهادهای زیربط و حمایت قاطع شورای اسلامی ودهیاری روستای باریک آبسر ومطلوب بودن هوا، توانستیم پروژه را در سرعت مناسب و دو روز زودتر از زمان پیش بینی شده به پایان برسانیم.

وی که این فیلم هفتمین اثر تولید ات او محسوب می شود افزود: این فیلم را علی دنیوی ساروی از سینماگران مطرح مازندران تدوین می کند.

فیلم سربازی که به خانه برگشت با حمایت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران و مشارکت بنیاد حفظ آثار وارزشهای انقلاب و دفاع مقدس ، حوزه هنری مازندران، بخشداری مرکزی ساری و شورای اسلامی روستای باریک آبسر به مدت 30 دقیقه تولید و پخش می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی در جشنواره استانی تئاتر



کارگاه آموزشی ضرورت تئاتر در جامعه امروز، امروز و فرداد در قالب جشنواره استانی تئاتر مازندران برگزار می شود.

مدیریت این کارگاه تخصصی تئاتر که ساعت 17 در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری ساری برگزار می شود را استاد داریوش مودبیان بر عهده دارد.

برپایی نشست های نقد و بررسی و کارگاه آموزشی در کنار اجرای آثار نمایشی از بخش های این دوره از جشنواره استانی مازندران است.

ایرانیان میهمان امام رضا(ع) هستند



رئیس مرکز ساری شناسی با بیان اینکه ایران اسلامی علوی نه میهماندار که میهمان امام رضا شد، گفت: امام رضا میهمان ما نیستند بلکه همه ما ایرانیان میهمان آقا هستیم و بر سر سفره معرفت آقا نشسته ایم.

حسین اسلامی در رابطه با جشنواره نامهای به امام رضا(ع)، اظهار داشت:امروز خراسان با حضور آقا امام رضا(ع) است که خراسان شده است.

وی با اشاره به اینکه خراسان به اعتبار ارادت به علویان، سرنگون کننده بنیامیه است، گفت: خراسان فرهنگ علوی داشت و به فرهنگ رضوی هم مزین شد.

رتبه دوم مازندران در تشکیل جلسات انجمن کتابخانه ها



مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، از کسب رتبه دوم مازندران در تشکیل جلسات انجمن استان خبر داد.

محمد اسماعیل امامزاده با اشاره به جسارت اخیر فیلم ساز هالیوود نسبت به ساحت مبارک و مقدس نبی مکرم اسلام (ص)، با محکوم کردن این عمل شیطانی اظهار داشت: چنین افرادی که در کمال سفاهت به جای برخورد منطقی به دلیل بن بست فکری دست به تلاش های مذبوح من جمله توهین می زنند، کسانی هستند که با وجود تاریخ دانی درسهای لازم را از تاریخ بر نمی گیرند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران تصریح کرد: همواره کسانی که در خلاف جهت فطرت و جریان متعلق به ارزش های الهی حرکت می کنند، روزی مقهور جریان غالب الهی شده و به بایگانی و زباله دان تاریخ سپرده می شوند.