هرمزگان استانی مستعد در ورزشهای هوایی/ تجهیزات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، رشته های مختلف ورزش هوایی، ورزشهایی نوپا در استان هرمزگان محسوب می شوند که طی سالهای اخیر توانسته علاقه مندانی را در این استان به خود جذب کنند.

هرمزگان استانی بسیار مستعد در زمینه ورزشهای هوایی محسوب می شود، چون امکانات طبیعی این ورزش همانند کوههای مرتفع و همچنین مناطق ساحلی در نقاط مختلف این استان وجود دارد و تنها با ایجاد امکانات سخت افزاری می توان هرمزگان را به یکی از قطبهای اصلی ورزشهای هوایی در منطقه تبدیل کرد.

کمیته ورزشهای هوایی در استان هرمزگان از سال 84 رسما تشکیل شد و تمامی فعالیتهای ورزشهای هوایی استان هرمزگان تحت نظر این کمیته قرار گرفت.

طی مدت فعالیت این کمیته در استان هرمزگان رشته های مختلف ورزشهای هوایی همانند پاراگلایدر، پاراموتور، سقوط آزاد و ایمنی پرواز به همراه یک سایت پروازی در کوههای گنو بندرعباس ایجاد شدند و علاقه مندان به این رشته ها در این سایت پروازی تحت آموزش قرار گرفتند.

کمبود تجهیزات کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان

مصطفی رنجبرزاده دبیر کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت امکانات سخت افزاری این ورزشها در هرمزگان به خبرنگار مهر گفت: تمامی امکانات و تجهیزات مربوط به پاراگلایدر و پاراموتور موجود در هرمزگان کاملا شخصی است و کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان تاکنون توان مالی خرید تجهیزات ورزشهای هوایی را نداشته است.

وی ادامه داد: اما فعالیتهای این رشته ورزشی از جمله در زمینه آموزش در سایت پروازی گنو زیر نظر کمیته و با تجهیزات شخصی افراد فعال در این رشته انجام می شود و کمیته ورزشهای هوایی تا کنون نتوانسته تجهیزاتی را برای خود خریداری کند.

کاهش هزینه های ورزشهای هوایی در هرمزگان

اما ورزشهای هوایی، ورزشهایی بسیار گرانقیمت محسوب می شود که تمامی قشرهای جامعه توان مالی فعالیت در آن را ندارند و به علت هزینه های بسیار بالای این ورزشها پرداختن به رشته های هوایی برای بسیاری از مردم بسیار سخت بوده است.

دبیر کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان در این خصوص از کاهش هزینه های این ورزش در هرمزگان خبر داد و اظهار داشت: بنده از دی ماه سال گذشته به عنوان دبیر کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان انتخاب شدم و تا آن روز هزینه آموزش کامل این ورزشها در هرمزگان 700 هزار تومان بود که ما توانستیم این هزینه را به 400 هزار تومان کاهش دهیم.

رنجبرزاده افزود: همچنین هزینه پروازهای تفریحی در سایت گنو نیز طی این مدت از 70 هزار تومان به 35 هزار تومان کاهش یافته و هم اکنون افراد علاقه مند به این رشته می توانند با پرداخت 35 هزار تومان بیش از یک ساعت همراه با افراد متخصص ورزشهای هوایی به صورت دو نفره و تفریحی پرواز کنند.

وی در اختیار داشتن تجهیزات را در کاهش هزینه های ورزشهای هوایی بسیار موثر دانست و گفت: این کاهش هزینه ها در حالی صورت گرفته که ما از تجهیزات شخصی افراد علاقه مند به این رشته ها استفاده می کنیم و اگر تجهیزاتی اختصاصی برای کمیته خریداری شود قطعا باز هم می توانیم هزینه ورزشهای هوایی را برای مردم کاهش دهیم.

ورزشهای هوایی می توانند عمومی شوند

بسیاری از مردم علاقه مند به تجربه کردن پرواز هستند و این علاقه مندی و هیجان موجود در ورزشهای هوایی می تواند در ترویج و عمومیت بخشیدن این رشته ورزشی بسیار کمک کند.

ترویج ورزشهای هوایی در جامعه و ایجاد امکانات مناسب برای آن حتی موجب توسعه صنعت گردشگری و ایجاد مشاغل مختلف در هرمزگان نیز خواهد شد، چون با استفاده از ظرفیتها این ورزشها می توان شاهد جذب گردشگر بود.

دبیر کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بنده معتقدم که ورزشهای هوایی حتی می تواند همانند بازی گل کوچک در میان مردم ترویج پیدا کند چون بسیاری از جوانان علاقه مند به پرواز هستند و این ورزشها می توانند محیطی سالم را برای تخلیه هیجانات جوانان فراهم کنند.

وی تصریح کرد: ورزشهای هوایی حتی می تواند در توسعه صنعت گردشگری نیز برای هرمزگان نقش آفرین باشد و در صورت توسعه این ورزشها در هرمزگان شاهد حضور گردشگران در هرمزگان برای استفاده از ورزشهای هوایی خواهیم بود.

رنجبرزاده امکانات طبیعی هرمزگان برای ورزشهای هوایی را بسیار مناسب دانست و عنوان کرد: خوشبختانه مناطق مستعد انجام ورزشهای هوایی در تمامی مناطق و شهرستانهای هرمزگان وجود دارد و تنها با تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز می توان هرمزگان را به قطب بزرگ ورزشهای هوایی در منطقه تبدیل کرد.

اقدامات کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان

اما طی سالیان اخیر فعالیتهایی نیز در بخش حرفه ای و همچنین عمومی ورزشهای هوایی در هرمزگان انجام شده که دبیر کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان در تشریح این اقدامات، بیان داشت: خوشبختانه در بخش حرفه ای و قهرمانی ورزشهای هوایی در هرمزگان فعالیتهای خوبی انجام شده به گونه ای که حامد برخوردار زاده از هرمزگان به عضویت تیم ملی ورزشهای هوایی درآمد و شکرالله ریحانی از این استان نیز در پرش گروهی از برج میلاد در بهمن ماه سال 90 حضور داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر پنج مربی سطح یک ورزشهای هوایی در هرمزگان فعالیت می کنند و به مناسبتهای مختلف از جمله دهه فجر و روز ملی خلیج فارس نیز برنامه های متعددی در زمینه پاراگلایدر و پاراموتور در هرمزگان اجرا شد و حتی جوان ترین خلبان ورزشهای هوایی در کشور محمد ریحانی 13 ساله از هرمزگان است.

رنجبرزاده همچنین به فعالیتهای کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان در دیگر شهرستانهای این استان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه طی ماههای اخیر ما توانسته ایم مرکز آموزشهای ایمنی پرواز را در شهرستان سیریک راه اندازی کنیم و همچنین علاوه بر ایجاد سایت پروازی پاراموتور در مجموعه بوستان غدیر بندرعباس، یک سایت پروازی پاراموتور را در جزیره هرمز نیز راه اندازی کرده ایم و به دنبال ایجاد مراکز ورزشهای هوایی در دیگر شهرستانهای هرمزگان نیز هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین کلاسهای مختلف آموزشی ورزشهای هوایی در زمینه های مختلف به خوبی اجرا شده و از سال آینده مسابقات کشوری پاراموتور به مناسبت روز ملی خلیج فارس هرساله به میزبانی استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

دبیر کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمیته ورزشهای هوایی هرمزگان برنامه های زیادی برای توسعه این ورزشها در بخشهای حرفه ای و همگانی مد نظر دارد که تامین تجهیزات یکی از ملزومات اجرای این برنامه هاست و همچنین رسانه های مختلف نیز می توانند در توسعه و ترویج ورزشهای هوایی در هرمزگان نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.

در مجموع می توان گفت که با توجه به علاقه مندی مردم و به خصوص نسل جوان نسبت به پرواز، ورزشهای هوایی می توانند محیطی سالم و مفرح را برای تخلیه مناسب هیجانات جوانان فراهم کنند و توسعه این ورزشها حتی درآمد و اشتغالزایی را برای هرمزگان نیز به همراه خواهد داشت که جا دارد مسئولان تصمیم گیر هرمزگان با توجه به این مسائل به رشد ورزشهای هوایی در هرمزگان کمک کنند.

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گزارش: نیما نبی زاده