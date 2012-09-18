  1. ورزش
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

بهروان در گفتگو با مهر:

آبرومندانه میزبانی می‌کنیم/ مشکل نور ورزشگاه اکباتان برطرف می‌شود

آبرومندانه میزبانی می‌کنیم/ مشکل نور ورزشگاه اکباتان برطرف می‌شود

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال با اعلام اینکه نواقص ورزشگاه های میزبان رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا را تا چهارشنبه برطرف می کنیم، گفت: تمام تلاش خود را می کنیم تا این رقابت ها آبرومندانه برگزار شود.

         غلامرضا بهروان در خصوص آخرین وضعیت میزبانی ایران در رقابت های قهرمانی فوتبال نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در روز های یکشنبه و دوشنبه جلسات مفصلی را با مسئولان مربوطه برگزاری رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا داشتیم که در این جلسات مسئولان ورزشگاه های اکباتان و دستگردی نیز حضور داشتند.

وی در همین خصوص افزود: ما در این جلسات مسائلی مانند اسکان تیم ها  که برخی از آنها در حال حاضر وارد ایران شده اند، برنامه ریزی نحوه تمرین تیم ها و تردد آنها را بررسی کرده و هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دادیم ضمن اینکه نواقصی در دو ورزشگاه میزبان باقی مانده که راه های سریع برطرف کردن آنها مورد بررسی حاضرین در این جلسات قرار گرفت.

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال تاکید کرد: میزبانی رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا یک کار ملی است که همه دستگاه ها و نهادها باید کمک کنند تا این بازی ها به شکل آبرومندانه ای برگزار شود.

وی با اعلام اینکه مسئولان ورزشگاه های اکباتان و دستگردی قول داده اند تا روز چهارشنبه کلیه نواقص باقی مانده ورزشگاه ها را برطرف کنند، گفت: در حال حاضر ورزشگاه دستگردی به غیر از یک سری نواقص جزئی مشکل خاصی ندارد و مسئولان ورزشگاه اکباتان نیز در حال برطرف کردن مشکل نور این ورزشگاه هستند.

مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان تهران برگزار می‌شود که تیم ایران در گروه A به مصاف تیم‌های لائوس، کویت و یمن می‌رود. همچنین تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه‏‎ A ‎مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با تیم‌های امارات میزبان ‏مسابقات، ژاپن و کویت هم‌گروه است. این رقابت‌ها از 13 تا 27 آبان‌ماه سال جاری در کشور امارات برگزار می‌شود.

کد مطلب 1698333

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها