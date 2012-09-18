غلامرضا بهروان در خصوص آخرین وضعیت میزبانی ایران در رقابت های قهرمانی فوتبال نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در روز های یکشنبه و دوشنبه جلسات مفصلی را با مسئولان مربوطه برگزاری رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا داشتیم که در این جلسات مسئولان ورزشگاه های اکباتان و دستگردی نیز حضور داشتند.

وی در همین خصوص افزود: ما در این جلسات مسائلی مانند اسکان تیم ها که برخی از آنها در حال حاضر وارد ایران شده اند، برنامه ریزی نحوه تمرین تیم ها و تردد آنها را بررسی کرده و هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دادیم ضمن اینکه نواقصی در دو ورزشگاه میزبان باقی مانده که راه های سریع برطرف کردن آنها مورد بررسی حاضرین در این جلسات قرار گرفت.

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال تاکید کرد: میزبانی رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا یک کار ملی است که همه دستگاه ها و نهادها باید کمک کنند تا این بازی ها به شکل آبرومندانه ای برگزار شود.

وی با اعلام اینکه مسئولان ورزشگاه های اکباتان و دستگردی قول داده اند تا روز چهارشنبه کلیه نواقص باقی مانده ورزشگاه ها را برطرف کنند، گفت: در حال حاضر ورزشگاه دستگردی به غیر از یک سری نواقص جزئی مشکل خاصی ندارد و مسئولان ورزشگاه اکباتان نیز در حال برطرف کردن مشکل نور این ورزشگاه هستند.

مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان تهران برگزار می‌شود که تیم ایران در گروه A به مصاف تیم‌های لائوس، کویت و یمن می‌رود. همچنین تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه‏‎ A ‎مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با تیم‌های امارات میزبان ‏مسابقات، ژاپن و کویت هم‌گروه است. این رقابت‌ها از 13 تا 27 آبان‌ماه سال جاری در کشور امارات برگزار می‌شود.