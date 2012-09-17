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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

توجه بین‌المللی بازار استانبول به حجاب و عفاف ایرانی

توجه بین‌المللی بازار استانبول به حجاب و عفاف ایرانی

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره حضور ایران در نمایشگاه مد لباس اسلامی استانبول گفت: استقبال از غرفه نشان از توجه بین‌المللی این بازار به حجاب و عفاف ایرانی است.

عفت  شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که از زمان برپایی غرفه درخواست‌هایی برای خرید صورت گرفته که به علت تعداد محدود لباس‌ها قادر به عرضه آن نبوده‌ایم گفت: استقبال از غرفه نشان از توجه بین‌المللی این بازار به حجاب و عفاف ایرانی دارد.

 وی زیبایی طرح‌، تنظیم رنگ‌ و مدل‌ها را مناسب با شرایط فرهنگی و قومیتی کشور دانسته و معتقد است این پوشش، در آرایش غرفه زیبایی خاصی به آن داده است و می‌تواند پیشنهادهایی از سوی ایران در عرصه مد و لباس به جهان اسلام بدهد.

شریعتی اشاره به این که کشور میزبان این نمایشگاه ترکیه است گفت:  باید این را درنظر گرفت که ترکیه در زمینه لباس و پارچه پیشرفت بسیاری داشته و از نخ و مواد اولیه با کیفیت استفاده می‌کندو با توجه به این‌که ایران نیز در سال تولید ملی است، باید کیفیت محصولات خود را بالا ببرد.

وی دستاورد این نمایشگاه را عرضه پوشش ایرانی اسلامی دانست و گفت: باید فرهنگ اصیل ایرانی را در لباس‌های سنتی و قومیتی خود رواج داده و با نوآوری‌هایی طرح‌ها و ایده‌های جدید را با نگاه به فرهنگ سنتی در شکلی تلفیقی ارائه بدهیم.

کد مطلب 1698334

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