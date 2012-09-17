7500 واحد مسکونی روستایی در خوزستان مقام سازی می شود

محمد شهید زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی و در یک نگاه ویژه اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی را باتوجه به وقوع مکرر سوانح طبیعی به ویژه زلزله به عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه طرح مقاوم سازی مسکن روستایی از سال 1384 آغاز شده، افزود: در اجرای این طرح عظیم ملی، تاکنون بیش از 60 هزار متقاضی مقاوم سازی مسکن روستایی در سطح خوزستان با عقد قرارداد از تسهیلات بانکی بهره مند شدند.

شهید زاده تصریح کرد: از این تعداد 57 هزار واحد مسکونی در مرحله اجرا قرار دارد و 40 هزار واحد مسکونی به مرحله پایان کار رسیده است.

وی افزود: برای سال جاری نیز مقاوم سازی هفت هزار و 500 واحد مسکونی در برنامه است که در صورت مشارکت روستاییان و همچنین همکاری بانک ها روند مقاوم سازی ادامه می یابد.

شهید زاده با بیان اینکه سهمیه مقاوم‌ سازی مسکن روستایی خوزستان مربوط به سال 90 به دلیل اختلاف در میزان دریافت بهره‌ بانکی هنوز به صورت کامل جذب نشده و به بانک‌ ها ابلاغ نشده، گفت: این اختلاف در حال رفع شدن است.

وی تصریح کرد: خواسته دولت این است که روند دریافت تسهیلات مقاوم ‌سازی مسکن روستایی همچون روال گذشته ادامه یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: برای مقاوم سازی هر واحد مسکن روستایی5/12 میلیون تومان تسهیلات اختصاص می یابد که این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با نرخ بهره کم است و هرساله افزایش می یابد.

شهید زاده تصریح کرد: اجرای طرح ملی مقاوم سازی مسکن روستایی ، سبب بهبود سطح زندگی روستاییان، افزایش رضایت مندی، تثبیت جمعیت روستایی وجلوگیری از مهاجرت به شهرهای استان شده است.