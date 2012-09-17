ایران سلاح اتمی در اختیار ندارد/عصبانیت تل آویو از تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "مارتین ایندیک" سفیر پیشین آمریکا در سرزمین های اشغالی مدعی شد احتمال تقابل نظامی با ایران در سال 2013 وجود دارد.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت تا سال 2013 آمریکا به سوی یک تقابل نظامی با ایران پیش می رود. ایندیک در عین حال تاکید کرد ایران در حال حاضر سلاح اتمی ندارد.

این دیپلمات آمریکایی که بدلیل لغو پروانه امنیتی اش منبع اطلاعاتی قابل اعتمادی در آمریکا به شمار نمی رود، با اشاره به بحث های بوجود آمده بین واشنگتن و تل آویو در مورد تعیین خط قرمز برای ایران اظهار داشت هیچ تفاوتی بین اوباما و نتانیاهو در این مورد وجود ندارد.

به اعتقاد ایندیک تاکید نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تعیین خط قرمز مشخص در برنامه هسته ای "بی دلیل" است. وی تاکید کرد تعیین چنین خط قرمزی برای دادن اولتیماتوم غیرمنطقی بوده و هیچ رئیس جمهوری این کار را نمی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که تحولات منطقه موجب بی ثباتی در وضعیت رژیم صهیونیستی شده افزود: این تحولات تل آویو را نگران کرده است.

"بنیامین نتانیاهو" روز گذشته در اظهاراتی ادعا کرد که ایران در آستانه ساخت تسلیحات اتمی است و 6 تا 7 ماه دیگر به این توانمندی خواهد رسید. وی با این اظهارات در نظر دارد بار دیگر "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را به تعیین خط قرمزهایی واضح برای ایران در موضوع هسته ای وادار کند که خود بیانگر اوج اختلافات اسرائیل و آمریکا در چند دهه گذشته است.