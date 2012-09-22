فیروز آذر در پی "یک روز خوش زمستانی" است

السا فیروز آذر بازیگر جوان سینما درباره فعالیتهای اخیرش به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در طول یک سال گذشته پیشنهاد مناسبی برای حضور در سینما نداشتم. بنابراین بیشتر فعالیتم را اختصاص به ساخت فیلم کوتاه داده‌ام. به تازگی نیز ساخت فیلم کوتاه"ساز مخالف"را به پایان رسانده‌ام.

وی ادامه داد: "ساز مخالف" در ارتباط با درون آدم‌هاست. آدمهایی که قدر شرایطی را که در آن قرار دارند نمی فهمند و زمانی که وضعیت به هم می خورد حسرت شرایط مناسب گذشته را می خورند. این فیلم کوتاه تنها یک بازیگر به نام صادق مظفری دارد.

وی درباره دیگر فعالیتهایش توضیح داد: بیش از یک سال است که به صورت تجربی کلاس‌های کارگردانی را در دفتر رضا رشیدپور برگزار می کنم. در این کلاسها هر هفته هر کدام از بچه ها کتابهای مختلف کارگردانی را می خوانند و تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر قرار می دهند. علاوه بر کتاب خوانی ایده هایمان راهم در این کلاس‌ها مطرح می کنیم که ماحصلش ساخت فیلمهای کوتاه تجربی و کم خرج است.

بازیگر"زن زیادی" ادامه داد: حضور در این کلاسها بیشتر از همه برای خودم مفید بوده چون تجربه بسیار جذاب و آموزنده ای است. در طول این یک سال مسائل بسیاری را در زمینه هنر و سینما فراگرفته ام. از آنجا که حضور در این کلاس ها رایگان است تجربه بسیار خوبی برای دوستداران سینما به حساب می آید چون در این کلاس مسئله استاد و دانشجو مطرح نیست و بیشتر به صورت دوستانه از یکدیگر چیزهای مختلف را یاد می گیریم.

وی یادآور شد: در طول مدتی که فعالیتی در حوزه بازیگری نداشتم علاوه بر تدریس در این کلاسهای تجربی بخش دیگر فعالیتم را بر فیلمنامه نویسی متمرکز کرده ام. فیلمنامه ای با نام"یک روز خوش زمستانی" را نوشته ام که امیدوارم بتوانم به زودی پروانه ساخت آن را دریافت کنم.

آخرین فیلمی که از فیروزآذر روی پرده سینماها رفته"چگونه میلیاردر شدم" بوده است. وی ساخت فیلم های کوتاه "گفتم نه که نه"، "میزگرد جهنمی" و"تخت جمشید" را نیز در کارنامه دارد.