جوانان و نوجوانان نابینای کرمانی در رقابت های گلبال قهرمانی کشور خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسکواش آقایان با حضور 40 بازیکن در قالب 6 تیم از استان های یزد، کرمان، اصفهان، مرکزی، کرمانشاه و گلستان در یزد برگزار شد.

در این رقابت ها در گروه سنی زیر 11 سال، "ارشیا ابوئی" از کرمان به مقام سوم مشترک دست یافت.

همچنین در گروه سنی زیر 13 سال نیز "امیر تابان" از کرمان نیز به مقام مشترک سومی رسید.

دو اسکواش باز کرمانی در مسابقات چند جانبه کشوری مقام کسب کردند

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از مدیر روابط عمومی این اداره تجلیل کرد

"محمد فولادی" در پیامی از تلاشها و زحمات "هادی طالبی" سرپرست مدیریت روابط عمومی این اداره کل قدردانی کرد و از وی و همکارانش تجلیل به عمل آورد.

در این پیام آمده است: " احتراما ضمن تشکر از زحمات ارزشمند جنابعالی در چند ماهه اخیر، که بحق موجب سربلندی اداره کل در برنامه های مختلف بوده اید و همواره بعنوان یکی از دستگاههایی که در همه مناسبت ها حضوری فعال، چشمگیر و فوری داشته ایم، بر خود لازم می دانم از تلاشهای بی شائبه شما سپاسگزاری کنم و از کسانی که با شما همکاری نمودند نیز متشکرم."



این پیام در ادامه می افزاید: " امیدوارم انجام وظایف و فعالیت هایی که نموده اید موجب رضایت خداوند متعال و قدردای همکاران و جامعه ورزش را فراهم نموده باشد."



تیم شهربابک در مسابقات قهرمانی والیبال دختران استان کرمان اول شد





مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوانان دختر استان با حضور 8 تیم شهربابک - کرمان - سیرجان - رابر - راور - بافت - انار - زرند از 12 تا 15 شهریور ماه جاری در سالن والیبال رشید فرخی کرمان برگزار شد که در پایان تیم های شهربابک، کرمان و سیرجان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.



در آیین اختتامیه این دور از مسابقات "محمد فولادی" مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان و "محبوبه نژادزمانی" معاون ورزش بانوان این اداره کل حضور داشتند.



از طرف مدیر کل ورزش و جوانان استان جوایزی به نفرات برتر اهدا شد.



5 بازیکن برتر هر یک دو میلیون ریال، مربی تیم اول پنج میلیون ریال، مربی تیم دوم سه میلیون ریال و مربی تیم سوم دو میلیون ریال هدیه گرفتند.

جالینوس خضری سرپرستی کل مسابقات و انیس گرانمایه سرپرستی فنی این دور از مسابقات را بر عهده داشتند.

تیم منتخب والیبال جوانان استان کرمان به مسابقات قهرمانی کشور در بابلسر اعزام شد



این مسابقات با حضور 10 تیم تا 6 مهر به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار می شود.

اعضای تیم جوانان استان کرمان را احمد حسن زاده، اسماعیل بادرنگین، محمد رضی پور، پوریا ایران نژاد، حامد اسلام کیش، معین قاسمی، علی سرمست، حسین ابراهیمی، پیمان سلجوقی، امیرعباس انجم شعاع، حسین محمدی، هادی برشان، ایمان خراسانی، پوریا محیی آبادی، امین محمودی، محمد علی پور، عبدالرضا صنعتی، عبدالحسین زنگی آبادی، سجاد افضلی، معراج میر تشکیل می دهند.



علی محسنی به عنوان مربی و جابر مرادی سرپرست این تیم خواهند بود.

جوانان و نوجوانان نابینای کرمانی در رقابت های گلبال قهرمانی کشور خوش درخشیدند





تیم های جوانان و نوجوانان نابینای کرمانی در رقابت های گلبال قهرمانی کشور که به میزبانی شهرستان ساری برگزار شد، خوش درخشیدند.



تیم نوجوانان کرمان در این رقابت ها پس از تیم فارس در جایگاه دوم قرارگرفتند و تیم یزد نیز رتبه سوم را به دست آورد.

همچنین تیم جوانان کرمان نیز عنوان قهرمانی این رقابت ها را در این گروه سنی به دست آورد و تیم های آذربایجان شرقی و فارس نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.



این رقابت ها از 23 شهریورماه تا 27 شهریورماه با حضور تیم هایی از سراسر کشور برگزار شد.