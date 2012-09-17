به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه "ملودی سنگ" به کارگردانی پرویز رستمی جایزه اول بهترین فیلم کوتاه نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک در شهر دهوک در کردستان عراق را از آن خود کرد.

مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور اعضای هیئت داوران، تمر رمضان استاندار دهوک، هنرمندان حاضر در جشنواره و علاقمندان به هنر سینما ساعت 8 یکشنبه شب در سالن کنگره دانشگاه دهوک برگزار شد، ابتدا فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی در بخش سینمای جهان این جشنواره به نمایش درآمد مورد استقبال تماشاگران حاضر در سالن قرار گرفت.

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک با نمایش 88 فیلم،11 فیلم در بخش ویژه سینمای ایتالیا در روزهای 19 تا 26 شهریورماه جاری (9 تا 16 سپتامبر 2012) در سالن کنگره دانشگاه شهر دهوک در اقلیم کردستان عراق برگزار شد.

تهیه کننده فیلم "هامون" از سینمای کودک می گوید

تهیه کننده فیلم "هامون" در خصوص اهمیت سینمای کودک و نوجوان گفت: فیلمسازان باید برای بچه‌ها فیلم بسازند نه درباره بچه‌ها؛ کودکان ما به قهرمان علاقه دارند؛ بنابراین باید فیلم‌هایی برای بچه‌ها ساخته شود که قهرمانان داشته و قهرمان آن هم مورد قبول بچه‌ها باشد.



هارون یشایایی ادامه داد: هنوز برخی از اهالی سینما یاد نگرفته‌اند که برای بچه‌ها فیلم بسازند؛ در اکثر موقع شاهد این هستیم که فیلم‌های کودک در ظاهر برای بچه‌ها است؛ اما در واقع بزرگسالان را سرگرم می‌کند! روند فیلمسازی کودک و نوجوان در سال‌های اخیر دستخوش موضوع اکران بوده است؛ ممکن است فیلم خوب تولید شود، اما مشکل اکران باعث می‌شود فقط خود دولت روی این ژانر سینمایی سرمایه‌گذاری کند و کمتر بخش خصوصی وارد چرخه تولید این آثار می‌شود.



وی با ابراز خوشنودی از بازگشت جشنواره به اصفهان هم گفت: برگزاری جشنواره در اصفهان بسیار ایده‌آل است؛ چنانچه در این جشنواره بچه‌ها از اصفهان و دیگر مناطق نزدیک شهر اصفهان هم حضور داشته و به نوعی در این جشنواره سهیم باشند، اتفاقات بهتری هم خواهد افتاد.



شرف الدین و جشنواره فیلم رضوی

رئیس انجمن سینمای دفاع مقدس گفت: جشنواره فیلم رضوی می‌تواند با انتخاب 10 حدیث برای سال آینده؛ از فیلمسازان بخواهد که در این خصوص آثار مستند و داستانی خود را بسازند، هر چند ما در خصوص امام رضا (ع) به هیچ وجه کمبود سوژه نداریم.



محمدرضا شرف‌الدین افزود: معتقدم فیلمساز، هنرمند و هر کسی که در حوزه فرهنگ کار می‌کند، باید اطلاعات و دانش کافی در حوزه کاری خویش داشته باشد و به امر تحقیق و پژوهش اهمیت فراوانی بدهد.

وی ادامه داد: متاسفانه ما در ساخت آثار سینمایی و مستند مشکل تحقیق و پژوهش داریم، این مشکل البته مختص سینما نیست، امروز در تلویزیون هم این مصائب دیده می‌شود؛ بنابراین آثاری که تولید می‌شود گاه، اثرگذاری لازم را روی مخاطب ندارند.

رئیس انجمن سینمای دفاع مقدس تصریح کرد: اگر فیلمساز ما قرار است مثلا در خصوص امام رضا (ع) مستند و یا فیلم سینمایی داستانی بسازد، باید تلاش کند تا با تحقیق و پژوهش این کار را به سرانجام برساند، تا آنجا که من مطلع هستم، خوشبختانه در این خصوص اصلاعات کافی هم وجود دارد و نویسنده می‌تواند به راحتی از آن‌ها استفاده کند. در این صورت است که آثار قابل استناد خواهند بود و گرنه اثری که ساخته می‌شود نه تاثیرگذار است نه ماندگار.

شرف‌الدین در پایان با اشاره به اینکه باید متولیان ارتباط‌شان را در طول سال با کارگردان از دست ندهند اضافه کرد: متولیان جشنواره‌ها، در درجه اول وظیفه دارند تا اطلاعات لازم را در خصوص موضوعات مورد توجه جشنواره، دقیق و شفاف اعلام کنند، مورد دوم اینکه، نباید ارتباط فیلمساز و جشنواره این گونه باشد که اگر جایزه‌ای به فیلمساز اهدا شد، دیگر همه چیز بین جشنواره و فیلمساز تا سال آینده قطع شود و سال آینده توقع داشته باشیم او باز فیلم خوب تولید کند.