به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه "ملودی سنگ" به کارگردانی پرویز رستمی جایزه اول بهترین فیلم کوتاه نخستین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهوک در شهر دهوک در کردستان عراق را از آن خود کرد.
مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور اعضای هیئت داوران، تمر رمضان استاندار دهوک، هنرمندان حاضر در جشنواره و علاقمندان به هنر سینما ساعت 8 یکشنبه شب در سالن کنگره دانشگاه دهوک برگزار شد، ابتدا فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی در بخش سینمای جهان این جشنواره به نمایش درآمد مورد استقبال تماشاگران حاضر در سالن قرار گرفت.
نخستین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهوک با نمایش 88 فیلم،11 فیلم در بخش ویژه سینمای ایتالیا در روزهای 19 تا 26 شهریورماه جاری (9 تا 16 سپتامبر 2012) در سالن کنگره دانشگاه شهر دهوک در اقلیم کردستان عراق برگزار شد.
تهیه کننده فیلم "هامون" از سینمای کودک می گوید
هارون یشایایی ادامه داد: هنوز برخی از اهالی سینما یاد نگرفتهاند که برای بچهها فیلم بسازند؛ در اکثر موقع شاهد این هستیم که فیلمهای کودک در ظاهر برای بچهها است؛ اما در واقع بزرگسالان را سرگرم میکند! روند فیلمسازی کودک و نوجوان در سالهای اخیر دستخوش موضوع اکران بوده است؛ ممکن است فیلم خوب تولید شود، اما مشکل اکران باعث میشود فقط خود دولت روی این ژانر سینمایی سرمایهگذاری کند و کمتر بخش خصوصی وارد چرخه تولید این آثار میشود.
وی با ابراز خوشنودی از بازگشت جشنواره به اصفهان هم گفت: برگزاری جشنواره در اصفهان بسیار ایدهآل است؛ چنانچه در این جشنواره بچهها از اصفهان و دیگر مناطق نزدیک شهر اصفهان هم حضور داشته و به نوعی در این جشنواره سهیم باشند، اتفاقات بهتری هم خواهد افتاد.
شرف الدین و جشنواره فیلم رضوی
محمدرضا شرفالدین افزود: معتقدم فیلمساز، هنرمند و هر کسی که در حوزه فرهنگ کار میکند، باید اطلاعات و دانش کافی در حوزه کاری خویش داشته باشد و به امر تحقیق و پژوهش اهمیت فراوانی بدهد.
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