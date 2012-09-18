13 جشن عمومی و 100جشن مردمی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های دهه کرامت افزود: ایام دهه کرامت از ولادت حضرت معصومه (س) تا ولادت امام رضا (ع) است که در این ایام مراسم جشن و سرور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی بزرگداشت این دهه، گرامیداشت ولایتمداری، حفظ ارزشهای دینی و اسلامی است، عنوان کرد: زنده نگه داشتن این دستاوردهای مهم در اولویت برنامه های این اداره کل است.

کمالوندی برگزاری پنج جشنواره استانی فرهنگی هنری با موضوع رضوی و نخستین جشنواره ملی نمایش های آیینی رضوی را از جمله برنامه های این اداره کل در طول دهه کرامت عنوان کرد و گفت: در این جشنواره پنج نمایش از استانهای مختلف کشور بر روی صحنه می رود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان نیز در این نشست گفت: بخش های صدا و سیما و اطلاعات و اخبار این مرکز برای پوشش گسترده و اطلاع رسانی وسیع در این دهه آمادگی کامل دارند.

مسلم رحیمی افزود: پخش نماهنگ های رضوی، صلوات خاصه امام رضا(ع)، نمایش فیلم های کوتاه و مستند و سرودهای رضوی و تولید یک ویژه برنامه رادیویی به صورت زنده از مرقد مطهر بی بی حکیمه (س)، از جمله برنامه های تدارک دیده برای این دهه است.

وی همچنین اختصاص آیتمی از برنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی صبحگاهی و شبانگاهی و پوشش خبری گسترده و مطلوب برنامه های دهه کرامت را از جمله برنامه های این مرکز برای گرامیداشت دهه عنوان کرد.