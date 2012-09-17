به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با حضور حجت الاسلام علی کریمیان دبیر کل اتحادیه در تالار اجتماعات اتحادیه برگزار شد.

کریمیان در تشریح برنامه‌های این دوره از اجلاس گفت: در سه روز برگزاری سه برنامه مهم از جمله چهارمین بازار فیلم، جشنواره تولیدات اعضای اتحادیه و سومین نمایشگاه تجهیزات فن آوری و رسانه را خواهیم داشت و شعار این دوره از اجلاس نیز "رسانه‌های مقاومت، بیداری اسلامی تا پیروزی" است.

وی با اشاره به موج بیداری اسلامی و پشتیبانی رسانه‌ای برای حفظ این انقلاب‌ها افزود: آسیب شناسی جنبش بیداری اسلامی در منطقه و جهان آینده آرایش و موازنه قدرت‌های بین المللی در جایگاه امت اسلامی در این آینده دو محور اساسی ما در برنامه است. همچنین موضوع بحران اقتصادی جهان و جنبش عدم تعهد و توانمندی‌های این جنبش نیز به بحث گذاشته می‌شود.

دبیر کل اتحادیه، بازار فیلم را مجالی برای عرضه محصولات پاک دانست و گفت: ما در این بازار بیش از 100 شرکت کننده داریم و مجموعه‌های غیر عضو اتحادیه نیز می‌توانند در آن حضور داشته باشند. اما جشنواره اتحاد صرفا در میان آثار اعضای اتحادیه برگزار می‌شود و 700 اثر رسیده داوری می‌شوند.

کریمیان ادامه داد: با توجه به ضرورت خودکفایی در فناوری رسانه‌ و بومی سازی تجهیزات رسانه‌ای، سومین نمایشگاه این تجهیزات نیز مورد توجه است. در واقع رسیدن به یک بلوک رسانه‌ای و رساندن پیام وحدانی اسلام به امت اسلامی و جهانیان یکی از اهداف ما است و ما در این عرصه فعالیت‌های مختلفی را انجام داده‌ایم.

وی ایجاد شبکه‌های اسلامی و گسترش شبکه‌های جبهه مقاومت را پایانی برای تک صدایی در مقابل رسانه‌های استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: بیش از 280 مهمان از 35 کشور جهان در مراسم حضور دارند و تعدادی از افراد نیز برای بازار فیلم می‌آیند که مجموع مهمان‌های خارجی را به 300 نفر می‌رساند. در این میان دو تن از مدیران یک نفر عراقی و دیگری اروپایی از زنان فعال در این عرصه هستند.

دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی تصریح کرد: این حرکت‌ها مردمی، اسلامی و ضدصهیونیستی است و همواره در مصر، لیبی، تونس، بحرین و یمن این سه ویژگی وجود داشته است و دشمن تلاش می‌کند این ویژگی‌ها را مخدوش کند. بنابراین پاسداری و نگهبانی از این ویژگی‌ها وظیفه افرادی است که به آزادی و اسلام اعتقاد دارند.

کریمیان همچنین با محکوم کردن توهین به مقدسات هر دین و غیرانسانی دانستن هر حرکتی در این زمینه، اقدام اخیر امریکا در راستای ساخت فیلم موهن را توهینی آشکار خواند و افزود: قطعا پشت صحنه این توهین صهیونیسم جهانی قرار دارد و هدف اصلی آن ایجاد تفرقه و اختلاف میان ادیان و گسترش اسلام ستیزی است.

وی ادامه داد: البته ما این امر را نشانه ضعف و زبونی آنها می‌دانیم که ناشی از گرایش فراوان به اسلام در غرب است. در واقع آنها فکر کرده‌اند می‌توانند این چنین موفق به اسلام هراسی شوند اما خشمی که در جهان اسلام از این اتفاق به وجود آمده، فروکش نخواهد کرد.

ابراهیم علی برزی دبیر جشنواره اتحاد نیز در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره تعداد آثار رسیده پرداخت و اظهار کرد: بیش از 700 اثر از 101 شبکه در داوری‌های دوره چهارم جشنواره شرکت داده شدو در مراسم اختتامیه که چهارم مهر برگزار می‌شود اسامی برگزیدگان اعلام خواهد شد. البته امسال در تعداد آثار ارسالی محدودیت قائل شدیم و شبکه‌ها تنها در ساختارهای ارائه شده مجاز به ارسال آثار بودند.

در ادامه انوشه دبیر بازار فیلم توضیحاتی در این باره ارائه کرد و گفت: تفاوت بازار چهارم با سوم 85 درصد نسبت به بازار اول و 20 درصد نسبت به بازار سوم از نظر کمی و کیفی افزایش داشته است. 110 مؤسسه و شبکه در بازار حضور خواهند شد. در مجموعه 150 شبکه پاک داریم که برای خرید در این بازار شرکت خواهند کرد.

وی از افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، انگلستان، تونس، بحرین، کویت، مصر، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، امارات و عربستان به عنوان برخی از کشورهایی نام برد که در بازار فیلم غرفه دارند.

حاشیه‌ها:

* این نشست با حضور جمع کثیری از تصویربرداران و گزارشگران شبکه‌های رادیو و تلویزیون‌های اسلامی برگزار شد و تعداد دوربین‌های فیلمبرداری از تعداد خبرنگاران بسیار بیشتر بود.

* تنی چند از شرکت کنندگان خارجی به زبان فارسی تسلط داشتند و با لهجه زیبایی سوالات خود را به فارسی پرسیدند. برخی دیگر نیز به زبان خودشان سوال می‌کردند که یکی از آنها عربی پرسید و کریمیان آماده پاسخگویی بود که حضاری که به این زبان تسلط نداشتند خواستار ترجمه سوال به فارسی شدند.