برگزاری نشست روسای دانشگاههای مازندران در بابلسر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدپور رئیس دانشگاه مازندران در این نشست با اشاره به وظیفه مهم معلمی و تربیت نسل آینده‌ساز کشور اسلامی در راستای رسیدن به منویات بنیان‌گذار کبیر نظام مقدس اسلامی و رهبر فرزانه گفت: امام راحل معلمی را شغل انبیا می‌دانست، پس با استدلال به دیدگاه آن اندیشمند بزرگ وظیفه گران‌سنگ تربیت فرزندان در جامعه به عنوان مربی در اختیار ما است.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد توجه ویژه انقلاب اسلامی و مسئولان فرهنگی به موضوع آموزش و تربیت بوده‌ است. وجود 47 مؤسسه غیرانتفاعی ـ غیردولتی در استان مازندران خود دلیل این مدعاست.

احمدپور به هدف تشکیل نشست رؤسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتی اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این نشست بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در این موسسات مبنی بر تقویت نقاط قوت و پوشش و از میان بردن نقاط ضعف است.

محکومیت توهین به پیامبر اسلام(ص)



دانشگاه مازندران با صدور بیانیه‌ای هتاکی به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: دلهای بیش از یک و نیم میلیارد از مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان، در حالی که هنوز داغ جراحت اهانت به معجزه بزرگ پیامبر عظیم الشأن و کشتار و غارت بی‌رحمانه مسلمانان مظلوم و بی‌گناه در فلسطین، بحرین، افغانستان، عراق، سوریه، پاکستان.را بر دل دارند، این بار شاهد گستاخی و هتاکی بی‌شرمانه دیگری از عوامل آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیست نسبت به ساحت آخرین پیامبر آسمانی، حضرت محمد (ص) هستند.

بی‌ تردید این اقدامات در راستای اسلام ستیزی اجرا می‌شود و گواه آشکاری بر ترس نظام سلطه از موج بیداری اسلامی و درماندگی آنها در برابر منطق همیشه جاودان اسلام است.

تاکید بر پیشرفت علمی با حفظ هویت فرهنگی

احمد احمدپور، رئیس دانشگاه مازندران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در پیامی خطاب به دانشگاهیان و دانشجویان ورودی جدید گفت: امروز پیشرفت علمی در کنار حفظ هویت فرهنگی، تضمین کننده استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی است.

وی، دانشگاهها را سنگر حفظ ارزش‌ های الهی و دینی برشمرد و گفت: دانشگاهها پایگاه تولید علم و دانش برای ایجاد بالندگی به ایران و تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است.