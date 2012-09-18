این بازیگر مستعد و توانای تئاتر درباره وضعیت کاری خود در عرصه بازیگری تئاتر به خبرنگار مهر گفت: هیچ وقت اوضاع تئاتر ما به این اندازه بد نبوده است. حدود شش سال است که در هر کاری بازی کرده‌ام یا کار توقیف شده و یا نقش من مورد ممیزی قرار گرفته و حذف شده است. حال من که تئاتر را دوست دارم چه باید بکنم و چگونه انگیزه‌هایم را حفظ کنم.



سرابی تأکید کرد: من از تئاتر درآمد دارم ولی اتفاق ممیزی کار و امنیت شغلی را سخت کرده است. نمی‌دانم کارها و پیشنهاداتی را که قبول می‌کنم آیا به مرحله اجرا می‌رسند یا نه.

برنده جایزه برگزیده بازیگری مرد جشنواره بین‎‌المللی تئاتر فجر با اشاره به قبول سه پیشنهاد کاری در تئاتر گفت: یکی از کارهایی که قبول کردم اجرای "خشکسالی و دورغ" در شیراز بود که با مشکل مواجه شد. کار دیگر نمایشی از نیما دهقان است که هنوز مشخص نیست وضعیت کار با شورای نظارت و ارزشیابی چه خواهد شد. کار دیگر نیز جدیدترین کار محمد یعقوبی است که وضعیت آن هم هنوز معلوم نیست.



بازیگر نمایش‌هایی چون "مهمانسرای دو دنیا"، "خنکای ختم خاطره" و "نوشتن در تاریکی" با اشاره به سخت بودن شرایط برای بازی و فعالیت در تئاتر افزود: کار در تصویر آزادتر و راحت‌تر است. در پروژه‌ای تصویری با نام "طهران نو" به کارگردانی فرید سجادی حسینی بازی کرده‌ام که کار خوبی است و منتظر پخش آن هستم.



سرابی درباره احتمال حضور در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یادآور شد: بعید می‌دانم با اثری در جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کنم زیرا باید چند ماه تمرین کنیم و بعد از بازبینی مشخص شود که کار اجرا می‌شود یا نه. اگر کار قبول شود بعد از اجرا در جشنواره یک سال طول می‌کشد تا کار اجرای عمومی شود و این شرایط اصلا مناسب نیست.