این بازیگر مستعد و توانای تئاتر درباره وضعیت کاری خود در عرصه بازیگری تئاتر به خبرنگار مهر گفت: هیچ وقت اوضاع تئاتر ما به این اندازه بد نبوده است. حدود شش سال است که در هر کاری بازی کردهام یا کار توقیف شده و یا نقش من مورد ممیزی قرار گرفته و حذف شده است. حال من که تئاتر را دوست دارم چه باید بکنم و چگونه انگیزههایم را حفظ کنم.
سرابی تأکید کرد: من از تئاتر درآمد دارم ولی اتفاق ممیزی کار و امنیت شغلی را سخت کرده است. نمیدانم کارها و پیشنهاداتی را که قبول میکنم آیا به مرحله اجرا میرسند یا نه.
برنده جایزه برگزیده بازیگری مرد جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با اشاره به قبول سه پیشنهاد کاری در تئاتر گفت: یکی از کارهایی که قبول کردم اجرای "خشکسالی و دورغ" در شیراز بود که با مشکل مواجه شد. کار دیگر نمایشی از نیما دهقان است که هنوز مشخص نیست وضعیت کار با شورای نظارت و ارزشیابی چه خواهد شد. کار دیگر نیز جدیدترین کار محمد یعقوبی است که وضعیت آن هم هنوز معلوم نیست.
بازیگر نمایشهایی چون "مهمانسرای دو دنیا"، "خنکای ختم خاطره" و "نوشتن در تاریکی" با اشاره به سخت بودن شرایط برای بازی و فعالیت در تئاتر افزود: کار در تصویر آزادتر و راحتتر است. در پروژهای تصویری با نام "طهران نو" به کارگردانی فرید سجادی حسینی بازی کردهام که کار خوبی است و منتظر پخش آن هستم.
سرابی درباره احتمال حضور در سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر یادآور شد: بعید میدانم با اثری در جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کنم زیرا باید چند ماه تمرین کنیم و بعد از بازبینی مشخص شود که کار اجرا میشود یا نه. اگر کار قبول شود بعد از اجرا در جشنواره یک سال طول میکشد تا کار اجرای عمومی شود و این شرایط اصلا مناسب نیست.
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