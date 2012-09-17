همایش علمی- پژوهشی امام رضا(ع)، ادیان، مذاهب و فرق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همزمان با دهه کرامت "همایش علمی امام رضا، ادیان، مذاهب و فرق" را برگزار می‎کند.

این برنامه ازمجموعه برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) و به مناسبت میلاد با سعادت عالم آل محمّد (ص) حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت،است که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران روز یکشنبه دوم مهرماه 1391 برگزار خواهدشد.

این برنامه از ساعت 9 صبح در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. حضور در این همایش علمی که با سخنرانی و ارائه مقاله استادان و پژوهشگران برجسته حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد، برای کلیه علاقه‌مندان آزاد است.