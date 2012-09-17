اکران سه نمایش در کردکوی/ اجرای طرح مشکوه در مدارس گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از روز شنبه با شرکت هشت گروه نمایشی در کردکوی آغاز شد و روز سه شنبه پایان می یابد.

نمایش های درستکارترین قاتل دنیا به کارگردانی محمد رضا مولودی از گرگان، ساعت 10 صبح- ذوزنقه به کارگردانی مینا خواجه از مینودشت، ساعت 14 روز دوشنبه به روی صحنه رفتند و نمایش بودم بودی بود به کارگردانی میلاد گیلانی از شهرستان کردکوی ساعت 18 به روی صحنه می رود.

نمایش سرگذشت کسانی که هیچکس نبودند از گنبد، درستکارترین قاتل دنیا از گرگان، شیر یا خط از کلاله، بودم، بودی، بود از کردکوی، لباس برای مهمانی از بندرگز، تقدیر مرگ هنرمند میلیونر از گرگان، ذوزنقه از مینودشت و آنالیز از کردکوی نمایشهای راه یافته به این جشنواره هستند.

اجرای طرح مشکوه حجاب و عفاف در مدارس گلستان

سرپرست سازمان بسیج دانش آموزان فرهنگیان سپاه نینوا گلستان ظهر دوشنبه در دوره آموزشی طرح مشکوه حجاب و عفاف در علی آبادکتول بر ضرورت ارتقا تعمیق و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت: طرح مشکوه عفاف و حجاب در تمامی مدارس مناطق گلستان اجرا می شود.

سرهنگ جواد فراهی گفت: استفاده از ظرفیتهای معلمیان برای گسترش این نیاز ضروری دختران جامعه از اهداف این دوره های آموزشی است.



وی اظهار داشت: آموزش حجاب به عنوان یکی از ارکان مهم در کنار فعالیتهای خانواده، مدرسه در تکوین هویت اشخاص نقش عمده ای دارد.

شرکت 3500 نفر در طرح اوقات و فراغت گرگان

علی اکبر حسین خانی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان گفت: 3 هزار و 500 نفر علاقمند به فعالیت های ورزشی در دوره های طرح اوقات فراغت امسال این سازمان در سالن های شاداب، شادان، قابوس، فردوس و علی محمدی شرکت کردند.



وی اظهار امیدواری کرده است که با مساعدت مربیان سخت کوش بتوانیم سبب ارتقای بیشتر ورزش قهرمانی و گسترش ورزش همگانی باشیم.

وی اظهار داشت: طرح اوقات فراغت در رشته های ورزشی برای مقاطع نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد که جوانان سهم بیشتری در این طرح از خود نشان دادند.



اجرای طرح حجاب برتر در مدارس علی آبادکتول



رئیس آموزش و پرورش علی آبادکتول گفت: امسال نیز طرح حجاب برتر در مدارس شهرستان اجرا می شود.



حسن هدایتی افزود: سال گذشته در سه مدرسه راهنمایی دخترانه روستاهای مزرعه کتول، محمدآباد و رحمت آباد به 200 دانش آموز دختر، چادر به صورت رایگان اهداء شد.



وی اظهار داشت: امسال هم بر اساس یک برنامه مدون به تعداد زیادی از دانش آموزان چادر اهدا می شود.

فرهنگ پذیری نیاز اولیه دانشجویان است

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به تئوری طبقه بندی نیازهای" آبراهام مازلو" گفت: فرهنگ پذیری نیاز اولیه و اساسی دانشجویان است.



علیرضا جمشیدی افزود: مسئولین دانشگاهها و در کنار آنها استادان که ارتباط نزدیکتری با دانشجو دارند باید احساس نیاز فرهنگی را در دانشجویان تقویت کنند و دانشجو باید بداند که دانشگاه تنها محل نمره گرفتن در دروس و اخذ مدرک تحصیلی نیست بلکه مکان فرهنگ پذیری و محل انسان سازی است.



وی ادامه داد: فضای دانشگاهها باید به گونه ای مدیریت شود که دانشجو احساس بیگانگی نکند بلکه احساس تعلق کرده و حقوق و تکلیف خود را در کنار هم ببیند .