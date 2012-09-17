اکران سه نمایش در کردکوی/ اجرای طرح مشکوه در مدارس گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از روز شنبه با شرکت هشت گروه نمایشی در کردکوی آغاز شد و روز سه شنبه پایان می یابد.
نمایش های درستکارترین قاتل دنیا به کارگردانی محمد رضا مولودی از گرگان، ساعت 10 صبح- ذوزنقه به کارگردانی مینا خواجه از مینودشت، ساعت 14 روز دوشنبه به روی صحنه رفتند و نمایش بودم بودی بود به کارگردانی میلاد گیلانی از شهرستان کردکوی ساعت 18 به روی صحنه می رود.
نمایش سرگذشت کسانی که هیچکس نبودند از گنبد، درستکارترین قاتل دنیا از گرگان، شیر یا خط از کلاله، بودم، بودی، بود از کردکوی، لباس برای مهمانی از بندرگز، تقدیر مرگ هنرمند میلیونر از گرگان، ذوزنقه از مینودشت و آنالیز از کردکوی نمایشهای راه یافته به این جشنواره هستند.
اجرای طرح مشکوه حجاب و عفاف در مدارس گلستان
وی اظهار داشت: آموزش حجاب به عنوان یکی از ارکان مهم در کنار فعالیتهای خانواده، مدرسه در تکوین هویت اشخاص نقش عمده ای دارد.
وی اظهار امیدواری کرده است که با مساعدت مربیان سخت کوش بتوانیم سبب ارتقای بیشتر ورزش قهرمانی و گسترش ورزش همگانی باشیم.
اجرای طرح حجاب برتر در مدارس علی آبادکتول
رئیس آموزش و پرورش علی آبادکتول گفت: امسال نیز طرح حجاب برتر در مدارس شهرستان اجرا می شود.
حسن هدایتی افزود: سال گذشته در سه مدرسه راهنمایی دخترانه روستاهای مزرعه کتول، محمدآباد و رحمت آباد به 200 دانش آموز دختر، چادر به صورت رایگان اهداء شد.
وی اظهار داشت: امسال هم بر اساس یک برنامه مدون به تعداد زیادی از دانش آموزان چادر اهدا می شود.
علیرضا جمشیدی افزود: مسئولین دانشگاهها و در کنار آنها استادان که ارتباط نزدیکتری با دانشجو دارند باید احساس نیاز فرهنگی را در دانشجویان تقویت کنند و دانشجو باید بداند که دانشگاه تنها محل نمره گرفتن در دروس و اخذ مدرک تحصیلی نیست بلکه مکان فرهنگ پذیری و محل انسان سازی است.
وی ادامه داد: فضای دانشگاهها باید به گونه ای مدیریت شود که دانشجو احساس بیگانگی نکند بلکه احساس تعلق کرده و حقوق و تکلیف خود را در کنار هم ببیند .
نظر شما