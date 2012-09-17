مرگ سالانه 200 هزار نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین‌پرست گفت: مواد مخدر پدیده‌ای بسیار پیچیده است و در کنار فقر و رشد جمعیت، نابودی محیط زیست و تهدیدات هسته‌ای، به‌عنوان چهارمین بحران جهانی مطرح و از آن به‌عنوان شوک هزاره سوم نام برده می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حداقل 170 کشور دنیا با این معضل درگیر هستند و براساس آخرین گزارشات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، حدود 230 میلیون نفر از جمعیت بزرگسال دنیا در سال 2010 ، حداقل یکبار مصرف مواد مخدر را تجربه کرده‌اند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد به کشور افغانستان به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده تریاک جهان و با تولید حداقل 90 درصد تولید جهانی این ماده در هر سال اشاره و تاکید کرد: این امر باعث شده تا ایران به‌عنوان یکی از مسیرهای قاچاق مواد مخدر و بازار مصرف انتخاب و خسارات فراوانی از این مسیر به کشورمان تحمیل شود.

دین‌پرست به اولویت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال‌جاری در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن برش استانی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، اجرایی شدن مصوبات ستاد در خصوص اختصاص اعتبار مورد نیاز این برنامه از محل اعتبارات استانی، اختصاص بودجه برای اجرای فعالیت‌های مندرج در سند جامع پیشگیری اولیه از سوی ستاد، تهیه و توزیع برنامه‌ها و محتوای آموزشی استاندارد برای پیشگیری اولیه از اعتیاد، برگزاری نمایشگاه‌های سیار پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس مدارس، دانشگاه‌ها، والدین و برگزاری جشنواره‌های دانش‌آموزی از جمله اقدامات حوزه فرهنگی و پیشگیری است.

وی ادامه داد: تلاش ستاد به‌منظور تدوین و ابلاغ سند جامع درمان معتادان و حمایت‌های اجتماعی از معتادن بهبودیافته در همین سال، جذب کامل معتادان خارج از چرخه درمان و کاهش آسیب کشور به مراکز درمان وکاهش آسیب در طی یک پروسه زمانی، توسعه مراکز درمانی و کاهش آسیب در سطح کشور، ساماندهی مراکز درمان و کاهش آسیب غیر مجاز، اجرای دقیق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل و پروتکل‌های ابلاغی این حوزه، تشکیل کمیته‌‌های نظارتی کشوری و استانی، استانداردسازی کامل مراکز موضوع ماده (16) قانون از جمله اولویت‌های حوزه درمان و کاهش آسیب در سال‌جاری می‌باشد.

دین‌پرست در ادامه، افزایش کمی و کیفی فعالیت‌های مشارکتی و برنامه‌های محله محور و جلب مشارکت‌های مردمی و توسعه و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد را مهمترین برنامه‌های سال‌جاری ستاد در حوزه سمن‌ها نام برد.

وی اظهار داشت: اقداماتی همچون تشدید روند شناسایی و مبارزه با سران باندهای اصلی قاچاقچیان و ترانزیت مواد مخدر، مبارزه جدی‌تر با عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در کشور، ارتقاء سطح دانش و تخصص ماموران فعال در عرصه مقابله با مواد مخدر در سطح دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی کشور، توجه به امر همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور شناسائی و دستگیری قاچاقچیان بین‌المللی، شناسایی اموال و دارایی قاچاقچیان با هدف ضربه زدن به بنیان‌های اصلی قاچاق، راه‌اندازی تعدادی از اردوگاه‌های موضوع ماده 42 قانون و تسریع در رسیدگی به پرونده متشکله در حوزه مبارزه با مواد مخدر در مراجع ذی‌ربط قضائی را از مهمترین اولویت‌های ستاد در سال‌جاری در حوزه‌های مقابله با عرضه و قضائی ذکر کرد.

گفتنی است؛ نتایج مباحث و پیشنهادات مطروحه در این جلسه، توسط معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد، در جلسه‌ دیگری که در همان روز به ریاست وزیر کشور و دبیرکل ستاد و با حضور استاندار و تعدادی از مقامات امنیتی و انتظامی استان در محل استانداری برگزار گردید مطرح و تمهیدات لازم در راستای تقویت همه جانبه روند مبارزه با این معضل شوم در سطح این استان بوشهر اتخاذ و دستورات لازم از سوی دبیرکل ستاد، به مسوولین ذی‌ربط استان و ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد.