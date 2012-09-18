کلاهی که قربانیان تصادف را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کلاه ایمنی ممکن است از سر هنگام تصادف محافظت کند اما این امر الزاما بدین معنا نیست که فردی که کلاه را روی سر خود می گذارد هرگز بیهوش نمی شود، چرا که ممکن است در صورت وقوع برخی تصادفات فرد نتواند از کسی درخواست کمک کند.

ساخت یک نوع کلاه ایمنی جدید که با حسگر تصادف کار می کند با برقراری ارتباط با یک تلفن هوشمند به طور خودکار پیام کمک ارسال می کند و با استفاده از سیستم GPS در زمان تصادف محل وقوع حادثه را اعلام می کند.

این سیستم همچنین اطلاعات پزشکی قربانی تصادف را برای نیروهای کمکی اعزامی فراهم می کند.

برخلاف دست بندهای VITAband که از فناوری RFID (تشخیص فرکانس رادیویی) استفاده می کند، سیستم این کلاه که از آن با عنوان ICEdot ( هنگام اضطرار) یاد می شود، دربرگیرنده یک حسگر بسیار باریک است که آن را می توان در بالای کلاه ایمنی قرار داد تا از طریق بلوتوث با مصرف انرژی اندک با تلفن هوشمند ارتباط برقرار کند.

وقتی که این حسگر نیروهای اعمال شده در اثر یک تصادف را شناسایی کند برنامه اجرایی نصب شده روی تلفن هوشمند به کاربر 30 ثانیه معکوس می دهد تا زمان را متوقف کند اگر این زمان متوقف نشود، این برنامه اجرایی به افرادی که کاربر در تلفن خود آنها را به عنوان تماس اضطراری مشخص کرده پیام ارسال کرده و پس از آن موقعیت را با استفاده از GPS ارسال می کند.

این سطح از جداسازی که برنامه هوشمند میان خدمات اضطراری و افرادی که کاربر به عنوان تماس اضطراری مشخص کرده موجب می شود که این افراد تصمیم بگیرند که آیا خدمات اضطراری مورد نیاز است یا خیر تا از اتلاف وقت این نیروها نیز جلوگیری شود.

این کلاه نه تنها برای دوچرخه سوارها بلکه برای افرادی که به اسنوبورد، اسکی، دوچرخه سواری کوهستانی یا هر نوع فعالیت مخاطره آمیزی می پردازند می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

حسگر تصادف ICEdot به همراه یک برنامه اجرایی با قیمتی حدود 200 دلار از سال آینده به فروش می رسد. این سیستم دربرگیرنده یک هزینه 10 دلاری سالانه است که توسط انجمن آمبولانس آمریکا اخذ می شود.