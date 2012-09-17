علی آبادکتول نایب قهرمان مسابقات کاراته کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که بعد از ظهر دوشنبه پایان یافت، 150 کاراته کا در دو بخش کاتا و کومیته در رده امید و بزرگسال به رقابت پرداختند.

در این مسابقات تیم تهران و اسلامی شهر با پنج مدال طلا، سه نفره و شش برنز اول، تیم علی آبادکتول با سه طلا، 10 نقره و چهار برنز دوم و تیم مازندران با دو طلا، یک نقره و دو برنز سوم شد.

در تیم گلستان، حمید حسین پور، محمد بلوکی و مقداد ماهری طلا، محمد دیلم نقره و رضا منتظری، ایمان رستمی، سید جلال حسینی خو و محمد خوش قدم مدال برنز کسب کردند.

این مسابقات، انتخابی سیزدهمین دوره کاراته آسیا و اقیانوسیه است که قرار است آبانماه در هنگ گنگ برگزار شود.