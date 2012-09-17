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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

علی آبادکتول نایب قهرمان مسابقات کاراته کشور شد

علی آبادکتول نایب قهرمان مسابقات کاراته کشور شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: تیم کاراته مقاومت علی آبادکتول نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کاراته کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که بعد از ظهر دوشنبه پایان یافت، 150 کاراته کا در دو بخش کاتا و کومیته در رده امید و بزرگسال به رقابت پرداختند.

در این مسابقات تیم تهران و اسلامی شهر با پنج مدال طلا، سه نفره و شش برنز اول، تیم علی آبادکتول با سه طلا، 10 نقره و چهار برنز دوم و تیم مازندران با دو طلا، یک نقره و دو برنز سوم شد.

در تیم گلستان، حمید حسین پور، محمد بلوکی و مقداد ماهری طلا، محمد دیلم نقره و رضا منتظری، ایمان رستمی، سید جلال حسینی خو و محمد خوش قدم مدال برنز کسب کردند.

این مسابقات، انتخابی سیزدهمین دوره کاراته آسیا و اقیانوسیه است که قرار است آبانماه در هنگ گنگ برگزار شود.

کد مطلب 1698426

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