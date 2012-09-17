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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

سردمداران استکبار در جاهلیت مدرن زندگی می کنند

سردمداران استکبار در جاهلیت مدرن زندگی می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: دانشگاه آزد کرج با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن توهین به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)، خواستار واکنش سازمانهای جهانی به این اقدام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: این اقدام توهین آمیز قلب بیش از یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در سراسر دنیا را به درد آورد.

این بیانیه می افزاید: اگر دیروز در عصر جاهلیت مشرکین تحمل حق را نداشتند و در مقابل خورشید رسالت به انواع تهمت ها متوسل می شدند تا مهر نبی اکرم را از دلها بیرون کنند جای تعجب زیاد نبود اما با هزاران دریغ و تاسف در دنیائی که ادعای تمدن، تکنولوژی و آزادی می کنند و دم از منطق و عقلانیت انجام این کارها جای تامل داد.
 
در ادامه بیانیه آمد است: این اقدام نشان می دهد که امروز نیز ما در جاهلیت مدرن قرار داریم و سردمداران استکبار و صهیونیسم جهانی در مقابل آئین اسلام که منطبق بر فطرت و عقلانیت استوار است از روی عجز دست به اهانت به پیامبر اکرم و ساختن فیلم موهن کرده و دل بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان صلح دوست آزادی خواه و موحد را جریحه دار ساختند.
 
در این بیانیه تاکید شده: ما دانشگاهیان، دانشجویان و کارمندان در کنار امت اسلام ضمن محکوم کردن این عمل موهن از سازمانهای جهانی خواستاریم که با مسببین این اهانت به شدت برخورد کرده و همانطوری که مقام عظمای ولایت نیز در بیانیه خویش فرمودند اگر دولتمردان آمریکا ادعای عدم دخالت در این جنایت را دارند لازم است عاملان و مسببان آن را به سزای عملشان برسانند.
 

 
کد مطلب 1698436

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