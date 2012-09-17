سردمداران استکبار در جاهلیت مدرن زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: این اقدام توهین آمیز قلب بیش از یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در سراسر دنیا را به درد آورد.

این بیانیه می افزاید: اگر دیروز در عصر جاهلیت مشرکین تحمل حق را نداشتند و در مقابل خورشید رسالت به انواع تهمت ها متوسل می شدند تا مهر نبی اکرم را از دلها بیرون کنند جای تعجب زیاد نبود اما با هزاران دریغ و تاسف در دنیائی که ادعای تمدن، تکنولوژی و آزادی می کنند و دم از منطق و عقلانیت انجام این کارها جای تامل داد.



در ادامه بیانیه آمد است: این اقدام نشان می دهد که امروز نیز ما در جاهلیت مدرن قرار داریم و سردمداران استکبار و صهیونیسم جهانی در مقابل آئین اسلام که منطبق بر فطرت و عقلانیت استوار است از روی عجز دست به اهانت به پیامبر اکرم و ساختن فیلم موهن کرده و دل بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان صلح دوست آزادی خواه و موحد را جریحه دار ساختند.



در این بیانیه تاکید شده: ما دانشگاهیان، دانشجویان و کارمندان در کنار امت اسلام ضمن محکوم کردن این عمل موهن از سازمانهای جهانی خواستاریم که با مسببین این اهانت به شدت برخورد کرده و همانطوری که مقام عظمای ولایت نیز در بیانیه خویش فرمودند اگر دولتمردان آمریکا ادعای عدم دخالت در این جنایت را دارند لازم است عاملان و مسببان آن را به سزای عملشان برسانند.





