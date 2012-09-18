جزئیات ساخت 400هزار مسکن تعاونی تا پایان شهریور

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با اعلام اقدامات تعاونی ها در طرح مسکن مهر، گفت: حل مشکل مسکن اقشار مختلف از جمله دغدغه های همیشگی بخش مسکن بوده و هست و در همین راستا دولت با اجرای طرح ضربتی مسکن مهر سعی در به کنترل درآوردن این معضل دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با ساماندهی بیش از 4 میلیون ثبت نام شده متقاضی مسکن مهر، حدود 1.5 میلیون نفر توسط بخش تعاون واجد شرایط اعلام شده و در بیش از 7000 شرکت تعاونی ساماندهی شدند.

حسینی نیا ادامه داد: همچنین به 3 شکل مستقیم، تفاهم نامه 3 جانبه و خودمالکی اجرا و ساخت 1 میلیون واحد مسکونی برعهده تعاونی ها گذاشته شد که در شکل مسقیم مدیریت و اجرای ساخت و ساز حدود 400 هزار واحد مسکونی بر عهده شرکت های تعاونی قرار داده شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه ادامه داد: تاکنون بخشی از واحدهای مسکونی مهر که توسط تعاونی ها ساخته می شود به بهره برداری و تحویل رسیده که در فاز زمانبندی شده کلیه پروژه های باقی مانده تا پایان شهریورماه جاری به اتمام خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در شکل تفاهم نامه 3 جانبه نیز 400 هزار واحد مسکن در دست اجرا است و در بخش خودمالکی نیز که در زمین های غیردولتی و متعلق به تعاونی صورت می گیرد؛ شرکت های تعاونی مدیریت و مسئولیت اجرای قریب به 200 هزار واحد را برعهده دارند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تدوین طرح جامع افزایش تولید ملی و اشتغال مولد در بخش تعاون در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خبر داد.

حسینی نیا تصریح کرد: این برنامه با محوریت تعاونی های تولیدی در سال جاری با راهبردهای 6 گانه حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری در این تعاونی ها، کمک به ایجاد زیر ساخت های لازم در تعاونی های تولیدی جهت مواجهه با هدفمندی یارانه ها، حمایت از ارتقاء کیفیت و بهره وری در تعاونی ها، تقویت بازار و توسعه فضای کسب و کار، افزایش توان تولیدی تعاونی ها و فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی؛ تدوین شده است.