  1. استانها
  2. البرز
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

فاضلی:

ایران از معدود کشورهای توانا در ساخت و پرتاب ماهواره است

ایران از معدود کشورهای توانا در ساخت و پرتاب ماهواره است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان فضایی کشور با بیان اینکه دستاوردهای علمی کشور نتیجه نبوغ و علاقه دانشمندان ایرانی است، گفت: اکنون با دستیابی به استانداردها در ردیف چند کشور انگشت شمار دارای توانایی ساخت و پرتاب ماهواره قرار گرفته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فاضلی در مراسم آغاز طرح ضیافت اندیشه قرآنی ویژه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که بعد از ظهر دوشنبه در محل این دانشگاه برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: دستاوردهای علمی ایران جز در سایه نبوغ و علاقه مندی دانشمندان کشور محقق نمی شد.

وی با اشاره به توانایی ایران در پرتاب ماهواره به فضا گفت: کشور ایران با دستیابی به استاندارد ها اکنون در ردیف چند کشور انگشت شمار دارای توانایی ساخت و پرتاب ماهواره قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورها از جمله کره جنوبی به رغم حمایتهای متعدد هنوز نتوانسته ماهواره ای را در مدار زمین قرار دهد، تاکید کرد: دانشمندان جوان کشور به رغم محدودیتها و تحریم ها توانسته اند بدون کمک خارجی ماهواره ها را طراحی و مدیریت کنند.
 
فاضلی افزود: انتقال حیات به فضا و اعزام نخستین موجود زنده با کپسول زیستی جدید از دیگر پروژه های مهم ملی در دست اقدام این سازمان و مورد حمایت رئیس جمهور است.
 
وی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس مصوب شورای عالی اداری کشور سازمان فضایی زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفته، گفت: طراحی و ساخت سامانه های فضایی نیاز به زیر ساخت های پیچیده و گرانقیمت دارد که با حمایت دولت اکنون به این فناوریها دست پیدا یافته ایم.
کد مطلب 1698455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها