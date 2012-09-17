  1. بین الملل
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

اعتراضات به فیلم موهن/

ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در کابل/ 40 افسر پلیس زخمی شدند

ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در کابل/ 40 افسر پلیس زخمی شدند

رسانه های خبری از زخمی شدن 40 افسر پلیس در جریان تظاهرات ضد آمریکایی علیه فیلم موهن به ساحت مقدس رسول اعظم(ص) در شهر کابل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا گزارش داد که تظاهرات امروز دوشنبه در شهر کابل در اعتراض به فیلم موهن آمریکایی به خشونت کشیده شد و پلیس با معترضان در منطقه پل چرخی درگیر شد.

پلیس افغانستان گزارش داد که در جریان این تظاهرات که دو هزار نفر شرکت داشتند و ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقوع پیوست، 40 افسر پلیس زخمی شدند.

پلیس افغانستان همچنین از به آتش کشیدن یک خودروی پلیس و چندین مغازه توسط معترضان خبر داد و گفت : مردم افغانستان که از پخش فیلم موهن آمریکایی خشمگین بودند، به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند.

همچنین همزمان با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در سراسر جهان، صدها نفر از مردم افغانستان روز یکشنبه تظاهراتی را در نزدیکی دانشگاه کابل برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی اقدام این کشور را در پخش فیلم موهن محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان آن شدند.

تظاهرات کنندگان افغانی همچنین روز شنبه تظاهراتی را در ولایت خوست در شرق افغانستان برگزار و در آن توهین به مقدسات اسلام را محکوم کردند.

پخش فیلم موهن آمریکایی علیه ساحت نورانی پیامبر اکرم (ص) سبب شده تا مردم مسلمان کشورهای مختلف جهان اسلام تظاهراتی را در اعتراض به این اقدام شنیع ایالات متحده برگزار کرده و حتی سفارت آمریکا را در برخی از این کشورها تسخیر کنند.

در پی انتشار فیلم موهن به پیامبر اسلام (ص) موجی از خشم مسلمانان منطقه و جهان را فراگرفته است و در لیبی خشم مسلمان سبب کشته شدن سفیر آمریکا در این کشور و سه دیپلمات دیگر در بنغازی شد.

کد مطلب 1698469

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