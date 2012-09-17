شهروندان شهریاری از تخفیف 15 درصدی پروانه ساختمانی بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا مرادی اظهار داشت: به منظور حمایت و تشویق شهروندان جهت دریافت پروانه ساخت و ساز، شهروندان در صورت مراجعه به شهرداری از 15 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد و زمان خاصی نیز برای بهره مندی از این تخفیف اعلام نشده است.

وی گفت: این مصوبه فرصت مناسبی برای شهروندان ایجاد کرده تا برای صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند و از آنجا که شهرداری در سال جاری پروژه های عمرانی زیادی در دست اجرا دارد، شورای اسلامی شهر نیز با اعمال این تخفیف نسبت به جذب منابع لازم از طریق صدور پروانه ساختمانی اقدام کرده است.

برگزاری همایش فرهنگ آپارتمان نشینی در قدس



مدیر خانه جوان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اظهار داشت: همایش فرهنگ آپارتمان نشینی با هدف ترویج و ارتقای این فرهنگ و بررسی مشکلات و مسائل آپارتمان نشینی در خانه جوان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس برگزار شد.

میثم آل حبیب ادامه داد: پیشرفت سریع شهرها، باعث شده تا زندگی در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی با روند رو به رشدی مواجه شود و چگونگی زندگی خانواده های مختلف از قشرها و فرهنگ و آئین های متفاوت در کنار یکدیگر در ایجاد شهری امن و ایده آل بی تاثیر نخواهد بود، در همین راستا خانه جوان جهت ترویج و ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی و بررسی مشکلات و مسائل آپارتمان نشینی همایش فرهنگ آپارتمان نشینی را در مرکز با حضور اهالی محله خاکسار برگزار کرد.

وی افزود: در این همایش زهرا کشانی کارشناس مشاوره، مطالبی را در خصوص فرهنگ آپارتمان نشینی و حقوق شهروندی از جمله احترام به همسایه و رعایت حقوق همسایگان به عنوان ارزشهای پایدار جهت توسعه شهری سالم، بیان کرد.

قدرت نمایی تیم نوجوانان کاراته شهرداری قدس در مسابقات کشوری

تیم کاراته نوجوانان و جوانان شهرداری قدس در مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شوکوکای یونیون انتخابی مسابقات جهانی ژاپن که به میزبانی تهران برگزار شد، بیست عنوان قهرمانی را کسب کرد.

حبیب بارانی سرمربی این تیم ضمن بیان توانمندی این نوجوانان در راه قهرمانی، گفت: تمامی این ورزشکاران بدون هیچگونه حمایت مالی و بدون توقع موفق به کسب این عناوین شدند و امید آن می رود مسئولان با حمایت و توجه خود باعث تداوم این قهرمانی و بسط و گسترش ورزش در بین کلیه اقشار جامعه شوند.

اورژانس رایانه در خانه فرهنگ علامه دهخدا راه اندازی شد

شهرداری قدس اقدام به راه اندازی اورژانس رایانه با هدف آموزش و ارتقاء رایانه های شخصی کرد که خدمات در نظر گرفته شده به صورت حضوری و تلفنی ارائه خواهد شد.

اورژانس رایانه در جهت رفع نگرانی خانواده ها در تعمیر و نصب برنامه، ارائه خدمات رایانه ای، آموزش و ارتقاء رایانه های شخصی، خدمات متنوع سخت افزاری و مشاوره و رفع معایب رایانه شخصی، راه اندازی شده است و علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر، همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 13 به خانه فرهنگ واقع در خیابان امام سجاد(ع)، خیابان خرداد چهارم، کوچه شهید پودینه مراجعه کنند.

صفادشت نایب قهرمان تیمی شانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور شد

نونهالان صفادشتی در شانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور درسبک دای دو، نایب قهرمان تیمی شدند و مربی گری این تیم را الهام سادات مسعودیان بر عهده داشت.

اسامی برندگان این رقابت ها شامل برندگان وزن 20 کیلوگرم ابوالفضل شکری، نیما خطی و نیما شعبانی، وزن 25 کیلوگرم امیر محمد نخودکار و پارسا طاهرلو، وزن 30 کیلوگرم سجاد سعادتی و وزن 35 کیلوگرم پویا میرزایی است.