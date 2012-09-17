افزایش تدابیر امنیتی در اطراف سفارت آمریکا درمالزی/خشم دینداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، "هشام الدین حسین" خواستار اعتراض منطقی مسلمانان به اقدامات توهین آمیز دشمنان اسلام شد و افزود: مالزیایی ها باید در اعتراض خود مراقب باشند که امنیت دیگران را به خطر نیندازند.

وی در ادامه تاکید کرد: اقدام به ساخت و انتشار این فیلم توهین آمیز نه تنها باعث خشم مسلمانان شده بلکه این اقدامات مورد اعتراض پیروان تمام ادیان است.

حسین اظهار داشت: وزارت کشور مالزی به طور مداوم شرایط سفارت آمریکا و احزاب فعال در مالزی را برای کنترل شرایط امنیتی در این کشور تحت نظر دارد.

روز جمعه گروهی از مسلمانان مالزیایی در اعتراض به ساخت و انتشار فیلم ضد اسلامی در آمریکا در اطراف سفارت این کشور در کوالالامپور تجمع کردند و طی یک راهپیمایی آرام ضمن محکوم کردن انتشار فیلم موهن امریکایی با تسلیم نامه ای به سفارت آمریکا خواستار توقف پخش این فیلم در سایت های اینترنتی شدند.

در پی انتشار بخش هایی از فیلم ضداسلامی که در آن به شخصیت والای پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)توهین شده است، گروههای مخلتف اسلامی در سراسر جهان ضمن ابراز خشم خود نسبت به سازندگان و حامیان این فیلم موهن، خواستار مجازات آنها شدند.