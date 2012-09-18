بحران تقسیم شغل در اسپانیا/ رشد نرخ بیکاری فزاینده شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش‌های سازمان بین المللی کار نشان می دهد: بحران تقسیم فرصت‌های شغلی در اسپانیا باعث افزایش نرخ بیکاری در این کشور اروپایی شده و در حال حاضر، سرعت بیکار شدن افراد در مناطق روستایی نسبت به مراکز شهری سریعتر است.

نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور اسپانیا از 8 درصد در سال 2007 به بیش از 26 درصد در سال 2012 افزایش یافته است. در این خصوص نرخ بیکاری مناطق شهری نیز به 24 درصد بالغ شده است، اما به صورت کلی میانگین ملی نرخ بیکاری در اسپانیا حدود 25 درصد است.

در منطقه جنوب آندلس در حال حاضر نرخ بیکاری نسبت به دوران قبل از بحران اقتصادی اروپا افزایش یافته و در استان آلمریا، گرانادا و جین بیش از یک سوم از کارگران بیکار هستند.

همچنین در مادرید و بارسلونا نیز حدود 22 درصد از جمعیت آن بیکار محسوب می شوند. با این حال، این وضعیت مشابه در سراسر مناطق روستایی اسپانیا دیده می شود.

آخرین داده های سازمان بین المللی کار نشان می دهد بیکاری در جنوب اسپانیا به 32.8 درصد می رسد که این میزان از متوسط ملی اسپانیا، 8 درصد نیز بیشتر است. همچنین مناطق شمالی اسپانیا نیز دارای نرخ بیکاری 15.4درصدی است.

تغییرات عمیق ساختاری صورت گرفته در اسپانیا باعث مهاجرت کارگران روستایی شده است که نسبت به 15سال اخیر در بالاترین میزان خود قرار دارد.

گزارش سازمان جهانی کار از نرخ بیکاری در مناطق مختلف اسپانیا نشان می دهد که این کشور همچنان به عنوان یکی از بیکارترین کشورهای اروپایی محسوب می شود که نرخ بیکاری در آن همواره بالای 20 درصد مانده است و جوانان زیادی در این منطقه، متقاضی کار هستند.

بحران های مالی و اقتصادی در اسپانیا همزمان با بحران اقتصادی اروپا در یکی دو سال اخیر، تاثیرات فراوانی بر بازار کار این کشور داشته و نرخ بیکاری را در مناطق مختلف آن به شدت افزایش داده است.

جدول تغییرات جدید نرخ بیکاری