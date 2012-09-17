احساس مردگی سلمان رشدی/بیشترین جرم اینترنتی/ مصادیق موتلفه در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، در "خاصه خوانی مهر" اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی از سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی انتخاب و باز نشر می شود و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است:
ایران
*سرگرد علی نیکنفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس (فتا) : جرمهای اینترنتی از جمله انتشار اخبار کذب، ارسال مطالب، تصاویر و فیلمهای مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد با استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیامهای مخرب، جرایم سازمان یافته اقتصادی و اجتماعی، هک و ویروسی کردن سایتها، کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی، جرایم خشن در فضای سایبری، ایجاب میکند که پلیس تخصصی که توان پیگیری، مقابله و رسیدگی به این گونه جرایم سطح بالای فناوری را داشته باشد به وجود آید.
البته با تشکیل پلیس «فتا» مرکز تشخیص رصد و رسیدگی به جرایم سایبری نیز راهاندازی شد، ما جرایم مشهود و سایبری را رصد میکنیم و این کار نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در حال حاضر پلیس «فتا» در تمام مراکز استانها فعال است. ..حدود 47 درصد پروندههایی که از سوی مراجع قضایی به پلیس «فتا» ارجاع شده مالی و سرقتهای الکترونیک است...در طبقهبندی پلیس «فتا» بیشترین مجرمین سایبری جوان هستند، البته مجرمین نوجوان هم داشتهایم. بهطور مثال یک نوجوان 13 ساله، اهل سمنان به خاطر دانشی که داشته و با استفاده از روش مهندسی اجتماعی وارد حفره امنیتی یک سازمان شده و از آن طریق به سیستم سازمان مربوطه راه پیدا کرده بود. والدین باید برای اطمینان بیشتر سیستم کامپیوترشان را به نرمافزار امنیتی حاوی ابزارهای کنترلی تجهیزکنند. چون بررسیها نشان داده که 37 درصد سایتها با موضوعات غیراخلاقی فعالیت دارند. ..همچنین تعداد سایتهای اینترنتی ارائه دهنده خدمات بازیهای آنلاین طی یک سال گذشته 212 درصد افزایش یافته و سایتهای حاوی بخشهای خشونتآمیز 10 درصد بیشتر شده که این امر هشدار برای استفاده بدون کنترل کودکان، نوجوانان و جوانان از اینترنت است. ...زن و یا مرد بازیگر با مراجعه به پلیس «فتا» شکایتهایی را مطرح کردهاند، چون چهرههای سرشناس و معروف سینما و تلویزیون و ورزشکاران مورد توجه مردم هستند، در نتیجه مورد سوءاستفاده مجرمین سایبری قرار میگیرند. چندی قبل یکی از مجریان معروف صدا و سیما از یک مجرم سایبری شکایتی را مطرح کرد. پلیس پس از جستوجو در فضای مجازی او را شناسایی کرد. متهم در بازجویی اعتراف کرد با سوءاستفاده از نام مجری از افراد بسیاری به عناوین مختلف مبلغ قابل توجهی را کلاهبرداری کرده است. ..واقعیت این است که شبکههای اجتماعی زمین دشمن محسوب میشود. یکی از موضوعهای خیلی مهم که باید به آن توجه شود، ایجاد زیرساختهای سرویسهای ملی در کشور است، مانند موتور جستوجوگر ماهر و سرویسهای بومی، تا اطلاعات ما در اختیار سرویسهای دیگر قرار نگیرد. باید جمعآوری اطلاعات و ثبت آنها، ایمیلها و... در یک شبکه امن ثبت شود تا در اختیار افراد غیرمجاز قرار نگیرد.
*مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر: غرب ثانیههای حضور مرسی در تهران را شمارش میکرد. انقلاب مصر رویه آرامی دارد و انقلابیون و حکومتیها با هم مدارا میکنند .فشارهای خارجی برای جلوگیری از برقراری رابطه ایران و مصر کاملاً آشکار است .اراده مصر و ایران بر همکاری مشترک حول موضوع سوریه است
پنجره
سید مرتضی فاطمی: با حسابی سر انگشتی در حسرت یک توهم آنی حاصل از پیروزیهای مقطعی در فوتبال بیش از سیصد چهارصد میلیارد در سال به حلقوم این ماشین مکنده پول ریخته میشود و در بالانس هزینه - فایده چیز قابل ملاحظهای عاید ورزش نمیشود. از منظر مردم ایران، قهرمان واقعی مهرداد کرمزاده قهرمان معلول کشورمان است که با وجود دریافت مدال نقره پارالمپیک، اشک میریخت و از شرمندگی عدم دریافت مدال طلا در پیشگاه مردم عذر میطلبید؛ بیادعا بود و هیچ رسانهای را تحریم نکرده بود. یادم آمد بازیکنان فوتبال چند صباحی است که رسانهها را تحریم کرده و سکوت پیشه کردهاند، ای کاش سکوتشان تا ابد ادامه داشته باشد.
حمایت
*محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، با بیان اینکه مسلمانان جهان در این زمانه به دنبال احیا و پیاده کردن دین آخرین پیامبر خدا هستند، گفت: تمام دشمنی ها نسبت به اسلام تنها به این دلیل است که مسلمانان می خواهند اسلام را در جهان پیاده کنند. وی با اشاره به اینکه استراتژی غرب پس از فروپاشی شوروی، جهان گشایی غرب است، افزود: غربیها درست فهمیدندکه تنها دینی که مقابل این پروژه شوم آنها یعنی جهان گشایی غرب ایستاده، اسلام است و غربی ها برای از بین بردن این سد راه، عجله دارند.لاریجانی گفت: ما نباید گول غرب را بخوریم. بلکه باید روی دو محور به شدت تکیه کنیم که نخستین آن آشکار سازی هویت اسلامی و دیگری بصیرت و حساسیت سیاسی کل مسلمانان جهان نسبت به سیاست های غربی است. وی تصریح کرد: هیچ کس مانند ما ایرانی ها غرب را نشناخته و امید است روزی همه مسلمانان جهان مانند ایرانی ها نسبت به غرب و سیاست های آن بسیج شوند
اعتماد
*عباس عبدی: روز گذشته چنان مشکل پیچیده و غیرقابل حلی در مجلس مطرح شد که گمان نمیرود به این زودیها کسی قادر به حل آن باشد. قضیه از این قرار است که معاون اول رییسجمهور، مطالبی را درباره بمب ارزی و حل مشکلات سکه و ارز گفته است که حساسیت نمایندگان مجلس را برانگیخته و درصدد برآمدهاند که وزیر اقتصاد را در اینباره سوالپیچ کنند. ولی نایبرییس مجلس توضیح دادهاند که این موضوع ربطی به وزیر اقتصاد ندارد و نمیتوان از ایشان سوال کرد، و برخی عقیدهدارند که باید از رییسجمهور سوال کرد ولی نمیتوان دم به دم رییسجمهور را به مجلس فراخواند، زیرا که ایشان فرد دوم مملکت است و نمیتوان هر ماه سوالی را از وی طرح کرد. از یک سو نمیتوان از معاونان رییسجمهور سوال کرد و از سوی دیگر نمیتوان از رییسجمهور سوال کرد و از طرف دیگر هم نمیتوان حق نمایندگان را در پرسیدن سوال ضایع کرد و خلاصه در میان این کلاف سردرگم گیر کردهاند و لذا ایشان از نمایندگان خواستهاند که اگر پیشنهادی را برای برونرفت از این مساله دارند، ارائه دهند تا در هیاترییسه مجلس بررسی شود!
*اسماعیل کهرم استاد و کارشناس محیط زیست :جریان خشک شدن دریاچهها، رودها و تالابها مسالهیی جدید نیست. ما در دبستان و دبیرستان در کتابهای درسی میخواندیم که شاهان هخامنشی همیشه میگفتند خداوند این سرزمین را از دشمن، خشکسالی و دروغ حفظ کند. خشکسالی همیشه برای ما تهدید بوده، شاید آن پادشاه هخامنشی نمیدانسته، اما ما امروز میدانیم که ایران در خط خشک و نیمهخشک جهان است یعنی ما کمتر از یکسوم جهان آب دریافت میکنیم. ..ما بلد نیستیم چگونه از آب استفاده کنیم. برای نمونه دریاچه ارومیه، وقتی که رودخانهها باز بود حدود 5/5 میلیارد متر مکعب آب را به دریاچه میریخت. با زدن 36 سد، ما دریاچه ارومیه را از این حجم آب محروم کردیم و نتیجهاش خشک شدن دریاچه شد. این اخطار را سالها پیش به مدیران دادیم که اگر این حجم سد را روی دریاچه بزنید باید در سالهای آتی، انتظار خشک شدن دریاچه را بکشید، اما گوش شنوایی نبود. سعدی میگوید بر آن کدخدا، زار باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست. ما دخلمان نوزده بوده و خرجمان بیست. نتیجه هم جز این نخواهد شد. ..کاری که من به آن اشاره میکنم در آینده اتفاق خواهد افتاد همانطور که در کشور امریکا اتفاق افتاد. در امریکا و آلمان شروع کردند به تخریب سدهای ناخواسته. ما به آنجا خواهیم رسید که سدهای بسیار مرتفعمان را از بین ببریم و سدهای کوچک جایش بگذاریم. سیستم آبیاریمان را آنقدر پیشرفت میدهیم که آب برود چکهچکه روی بوته بنشیند نه اینکه آب را در کرت رها کنیم. اما روزی خواهد آمد که نصف این سدها را جمع میکنیم.
خراسان
* پورمحمدی: امکان ندارد در هیچ پرونده بزرگی، سوء استفاده ای بدون حضور دولتی ها اتفاق بیفتد.پورمحمدی در پاسخ به سوال خراسان درباره متوجه بودن اتهام به محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در پرونده بیمه گفت: ما پرونده ای که تشکیل می دهیم اگر در آن مطلب نباشد نمی فرستیم. * امکان ندارد که در هیچ پرونده بزرگی، سوء استفاده ای بدون حضور دولتی ها اتفاق بیفتد زیرا یک طرف سوء استفاده افراد خاص و (طرف دیگر) افراد عادی هستند. اگر این اتفاق بخواهد در رقم های بزرگ رخ دهد، حتماً باید عواملی در دستگاه حکومتی با آن ها همکاری کنند و خب در این پرونده هم کاملاً به وضوح دیدیم که بخشی از آن در تصمیمات عالی اتفاق افتاد. * اگر سوء مدیریت ها را به ۲ دسته تقسیم کنیم، یک دسته ضعف عملکرد بود. به نظر می رسد بخشی از سوء مدیریت ها در پرونده فساد بزرگ مالی، شاید خود را به تغافل زدن باشد. نمونه بارز آن در بحث انتصاب خاوری مطرح بود، این گونه موارد را چطور ارزیابی می کنید. * عزل و نصب هایی را که در این سال آخر در حال اتفاق افتادن است چه طور تحلیل می کنید؟ استانداران و غیر استانداران، عزل و نصب هایی است که بر اساس مصلحت و خیر عمومی جامعه نیست. این مدیر اگر قوی هم که باشد،سال آخر کسی او را تحویل نمی گیرد و قدرت تاثیرگذاری هم ندارد. همکاری آن چنانی با او انجام نخواهد شد. * درباره کشف فساد بزرگ بانکی باید گفت که این LCجعلی را ما کشف نکردیم. این اختلاس در نهایت توسط خود بازرس بانک صادرات و سرپرستی منطقه خوزستان کشف شد و آن ها گزارش دادند. اما نکته مهم این است ما از این فرد و شبکه سرنخ های تخلف به دست آورده بودیم. * این حرف عواملی بازار و سکه و ارز را به هم ریختند غیرکارشناسی و غیرحرفه ای است. داستان ارز یک مقوله کاملا پیچیده و تخصصی و کارشناسی است. همه صاحب نظران اقتصادی پولی بانکی این ها را خوب متوجه می شوند و این طور نیست که ۲ نفر با یک مقدار فروش بتوانند در بازار نوسان ایجاد کنند. بله بانک مرکزی با تدابیر خود این نوسان را ایجاد می کند. اما او به عنوان یک قطب تاثیرگذار است. بله دست هایی است. اما آن دست ها، دست خود مجاری رسمی کشور است نه دست دو تا دلال و صراف.
همشهری
*کارگردان لاله از ایران رفت .اسدالله نیکنژاد کارگردان پروژه جنجالی«لاله» از ایران رفت. به گزارش همشهری، نیکنژاد چند روزی است که از ایران رفته و درباره دلایل سفرش صحبتهای ضدونقیضی به گوش میرسد. از سویی گفته میشود نیکنژاد باتوجه به میزان مخالفتهایی که با تولید فیلم لاله صورت گرفته، تصمیم گرفته به آمریکا بازگردد و از ساخت فیلم در ایران منصرف شده است.این در حالی است که برخی از عوامل تولید فیلم میگویند نیکنژاد اعلام کرده برای جذب سرمایهگذار از ایران میرود. پروژه میلیاردی لاله جزو آثارپرهزینه سینمای ایران است که ظاهرا سازمان سینمایی تنها بخشی از آن را تامین خواهد کرد و قرار است سرمایهگذار خارجی نیز در تولید این پروژه مشارکت داشته باشد.اسدالله نیکنژاد که در هالیوود « اسی نیکنژاد» نامیده میشود در دهه60 و پس از کارگردانی سریال «پاییز صحرا» که پخش آن نیز در آن سالها مخالفتهایی را برانگیخت ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. نیکنژاد به مرور توانست در استودیوهای هالیوود جایی برای خود دستوپا کند و به عنوان تهیهکننده اجرایی، مدیرتولید و مجری طرح به مشارکت در تولید آثاری بپردازد که درصد قابلتوجهی از آنها را فیلمهایی مغایر با اصول اخلاقی تشکیل میدهند. تا چندسال پیش خبری از نیک نژاد نبود تا اینکه در دولت دهم همکاریهایی میان این کارگردان شاغل هالیوود و برخی از اعضای دولت صورت گرفت. نام اسدالله نیکنژاد در فهرست داوران بیستونهمین جشنواره فیلم فجر به چشم میخورد ولی وقتی برخی رسانهها به ذکر سوابق این فیلمساز در هالیوود پرداختند، موج مخالفتهایی با حضور او در ترکیب هیات داوران جشنواره به راه انداخت که در نهایت به انصراف نیک نژاد منجر شد.
جام جم:
*«تکیه بر باد» نام سریالی است به کارگردانی محمود معظمی که از شبکه تهران پخش میشود. عاطفه، دختر سرکش، زیادهخواه و خطاکاری است که برای رسیدن به آرزوهایش میخواهد با مردی هم سن و سال پدرش ازدواج کند. در این میان با خانوادهاش که مخالف این ازدواج هستند، به مشکل میخورد. افسانه پاکرو که نقش عاطفه را برعهده دارد، با بازی در این نقش، کاری متفاوت از بازیهای گذشتهاش را تجربه کرده است. او را پیش از این در فیلمهایی مثل رویای خیس، محاکمه، زندگی شیرین، شیر و عسل و سریال تلویزیونی در مسیر زایندهرود دیدهایم. با او به گفتوگو نشستیم تا از این تجربه جدید بیشتر بدانیم.افسانه پاکرو می گوید: خیلی خوشحالم از اینکه در این سریال نقشی دارم که جنبههای خطاکاریاش بیشتر است. البته در سریال «در مسیر زایندهرود» هم نقش دختری را برعهده داشتم که بر علیه شخصیتهای مثبت داستان نقشه میکشید و میخواست کار آنها را خراب کند. اما بیشتر اوقات موسیقی ملایمی روی بازی من قرار میگرفت که احساس همدلی بیننده را برمیانگیخت. خیلی زیاد. با همه بازیگران این سریال قبلا بازی داشتم اما بیشتر بازیام با آقای فخیمزاده و قریبیان بود. اینها استادان بازیگری هستند و برای هر بازیگر جوانی افتخار است که با آنها کار کند، خصوصا تا این اندازه روبهرو و در تقابل. این اتفاق برایم خیلی خوشحالکننده و یکی از دلایلی بود که این نقش را بازی کردم. بازی مقابل بازیگران پیشکسوت اضطرابآور نیست بلکه بازی در مقابل بازیگر بزرگ به آدم کمک میکند تا نقشش را بهتر اجرا کند.
خراسان
*پس از نامه علی لاریجانی رییس مجلس به احمدی نژاد درباره لغو دو تصمیم نفتی نمایندگان ویژه رییس جمهور، یک مسئول دولتی در نامه ای به کدخدایی رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرده که بر اساس نظریه تفسیری سال ۷۹ شورای نگهبان، بررسی این نوع تصمیمات دولت خارج از وظایف این هیئت و رییس مجلس است و آنها نمی توانند تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور را که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی اتخاذ شده لغو کنند.
جوان
*گفتگوی «جوان» با داریوش ارجمند: اینکه کار ارزشی در رمضان و بقیهاش لودگی باشد، اشتباه است...مگر میشود خبر چنین توهین بزرگی (فیلم موهن)را شنید و در مقابل آن سکوت کرد؟ این اثر با روح هنر در تضاد است .. به عقیده من تمام سینماگران جهان باید در مقابل توهین این فیلم با یکدیگر متحد شوند و آن را محکوم کنند چراکه هنر باید درجهت ارتقا باشد نه توهین و تحقیر... واقعاً متأسفم که هر بار مجبور میشوم راجع به آثاری که باورهای مذهبی ما را نشانه گرفتند و سعی در وارونه نشان دادن واقعیت دارند صحبت کنم...اینکه کار ارزشی فقط در ماه رمضان باشد و بقیهاش لودگی باشد، اشتباه است. ما چگونه میتوانیم ۱۱ ماه کارهای غیراعتقادی را با یک ماه تمام کنیم. درست است که تماشاچی که در ماه رمضان و بعد از افطار آن را نگاه میکند ممکن است چنین مسائل اعتقادی بیشتر به دلش بچسبد؛ اینجا فصل بهتری است اما باید در همه سال مبلغ این چیزها باشیم نه اینکه چند روز مانده به ماه رمضان شروع کنیم و به کار بپردازیم.
کیهان
*حسین شریعتمداری: آیا موج بلندی که رهبر معظم انقلاب در اجلاس تهران از آن خبر می دادند در راه نیست؟ و آیا همه روزه بر ارتفاع و دامنه این موج افزوده نمی شود؟ به یقین موجی که از آن یاد شد، در حد و اندازه تسخیر سفارتخانه های آمریکا و آتش زدن پرچم این کشور متوقف نمی ماند. وقتی از سرنگهبان کنسولگری آمریکا در بنغازی سؤال شد که چرا از حمله مردم به کنسولگری جلوگیری نکردی در پاسخ گفت؛ رسول خدا، اولین و آخرین پایبندی من است، نه حفظ جان سفیر و کارکنان کنسولگری آمریکا. این دیدگاه در تمامی جهان اسلام فراگیر است. بنابراین باید منتظر گام های بعدی بود. آیا آل سعود می تواند از یکسو داعیه خادم الحرمین داشته باشد و از سوی دیگر همپیمان دشمنان و دشنام دهندگان به رسول گرامی اسلام(ص) باقی بماند؟ برخی دیگر از کشورهای اسلامی که هنوز دیکتاتورهای دست نشانده آمریکا بر آن حکومت می کنند نیز حال و روز مشابهی دارند. از هم اکنون در عربستان زمزمه قطع صدور نفت به آمریکا شنیده می شود و در اردن برکناری ملک عبدالله اردنی و...و بالاخره، آیا از راه رسیدن این موج بلند یکی از تابلوهای آن پیچ بزرگ تاریخ نیست که در حال نصب شدن است؟
*چرا زیباکلام از اصلاح طلبان می خواهد دنده عقب بگیرند؟! زیباکلام درباره پیشنهاد خود برای حمایت اصلاح طلبان از ناطق نوری در انتخابات گفت: اصلاح طلبان به من می گویند گل بگیرند در علوم سیاسی ای را که شما در دانشگاه تهران تدریس می کنید(!)وی در مصاحبه با فاطرنیوز از سردرگمی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داده و گفت: متاسفانه جبهه اصلاحات با اینکه 9 ماه تا انتخابات مانده، هیچ سازماندهی و برنامه مشخصی ندارد. از عارف اسم برده می شود اما آن هم هنوز معلوم نیست... الان این جبهه باید بگوید انتظارات و خواسته و توقعاتش با توجه به انتخابات چیست اما هیچ کدام اینها مشخص نیست.
*معاون حزب الوفد مصر با استناد به یک گزارش اطلاعاتی آمریکا خواستار فاصله گرفتن از رژیم صهیونیستی و دوستی نزدیک تر با ایران شد.اخیرا نشریه فارین پالیسی گزیده ای از گزارش 83 صفحه ای 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا را منتشر کرد که در آن تصریح شده بود «مصلحت آمریکا در این است که برای خاورمیانه پس از زوال اسرائیل برنامه ریزی کند. منافع ملی آمریکا به طور کامل متفاوت با منافع رژیم صهیونیستی است و این رژیم بزرگترین تهدید برای منافع آمریکا است چون اقداماتش مانعی در مسیر بهبود روابط واشنگتن با کشورهای عربی و اسلامی و حتی با سایر کشورهای جهان است. به سبب سیاست های وحشیانه اسرائیل در مناطق اشغالی، نمی توان آن را نجات داد. اسرائیل تنها رژیمی بود که با رژیم تبعیض نژادی آفریقای جنوبی رابطه دیپلماتیک داشت و آخرین طرفی بود که به تحریم جهانی آن تا زمان سرنگونی اش پیوست. رهبران اسرائیل با اسکان غیرقانونی هفتصدهزار شهرک نشین در سرزمینهای عربی اشغالی در کرانه باختری باعث انزوای بیشتر سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم در خاورمیانه شدند.»
مثلث
*غفوری فرد : الان بیش از 20 اسم در اصولگرایان مطرح است. برخی اصولگرایان دنبال آقای ناطق هستند. خود ایشان هم –نمیگویم برای کاندیدا شدن- تمایل دارد. یک عده از اصولگرایان هم دنبال هاشمی رفسنجانی هستند. یک طیف از موتلفه به آقای هاشمی گرایش دارند اما نه برای ریاست جمهوری. ایشان نزد کل موتلفه چهره قابل قبولی هستند که در داخل انقلاب و چهارچوب رهبری تعریف میشود. حتما در بین موتلفه کسانی هستند که از آقای ناطق حمایت کنند، منتها هنوز آقای ناطق و آقای هاشمی رفسنجانی هیچکدام هیچ سیگنال، نشانه و علامتی که نشان دهدعلاقه به کاندیدا شدن دارند نشان ندادند. بخش عمدهای از موتلفه مخصوصا برای این دوره علاقه به حضور آقای ناطق در صحنه دارند. هم اکنون حداقل پنج، شش نفر از اصولگرایان کاندید خواهند شد و هیچ کدام به نفع دیگری کنار نخواهند رفت. من برای انتخابات ریاست جمهوری امکان رسیدن به وحدت را میان طیفهای اصولگرا خیلی خیلی کم میدانم همچنان که در رقابت سیاسی سال 84 و 88 آنها نتوانستند به این مهم دست پیدا کنند. آقای ولایتی در انتخابات 84 به نفع آقای هاشمی کنار نکشید. وقتی یک ماه آخر احساس کرد شرایط مناسب نیست از رقابت انصراف داد و این کار را به نفع کسی نکرد. همچون آقای محسن رضایی که وی هم در حمایت از نامزد دیگری کنار نرفت. اگر یک مکانیزمی تشکیل شود که از آقای ناطق یا آقای ولایتی دعوت کند و هر کدام دعوت نشدند از دیگری حمایت کنند به این معنا که اگر آقای ناطق به صحنه آمد حتما آقای ولایتی از وی حمایت کند یا اگر آقای ولایتی از سوی آن مکانیزمی انتخاب شد آقای ناطق نوری از وی حمایت کند، تاثیر گذار خواهد بود. اخیرا چون گفتند بزرگترین مشکل کشور مساله اقتصاد است وزنه اقتصادیون همچون نهاوندیان و آل اسحاق مقداری سنگینتر از افرادی مثل آقایان متکی و پورمحمدی شده است. من فکر میکنم اگر آقای ناطق نوری با آقای ولایتی تمایل نشان دهند جبهه پیروان خیلی سریع به طرف آنها خواهد رفت.
ابرار اقتصادی
*مدیران ایرانى راه دور زدن تحریم ها را یافته اند. مدیر عامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد: عبور از مشکلات، تحریم و تهدید براى کشورى مانند ایران سخت نیست و راه هایى براى گذر از این بحران ها وجود دارد که تا به حال مسئولان کشور از آن ها استفاده کرده اند و موفق هم بوده اند و شکست دشمن را در تحریم و تهدید با تولید داخلى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى رقم زده اند.
دنیای اقتصاد
*کلاه قرمزی و بچه ننه» از «اخراجیها ۳» پیش افتاد .فیلم ایرج طهماسب و حمید جبلی بعد از موفقیتهای تلویزیونیشان در سالهای اخیر، تا امروز دو میلیارد و 500 میلیون تومان در تهران فروش داشته و در شهرستانها هم یک میلیارد و 600 میلیون تومان فروخته است. مجموع فروش این فیلم در کشور چهار میلیارد و 100 میلیون تومان شده است.
اعتماد
*خبر کاندیدا نشدن ناطقنوری تکذیب شد . ناطق میآید یا نمیآید؟ علیاکبر ناطقنوری یکی از جدیترین گزینههای انتخابات سال 92 به شمار میرود. این گمانهها پس از سخنرانی او در شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم رضوی و اظهارات محمدرضا باهنر، رفیق دیرینه ناطقنوری تقویت شده است. باهنر در گفتوگویی که هفته گذشته با خبرگزاری خانه ملت داشت، گفت: «علیاکبر ناطقنوری» جزو شخصیتهای سابقهدار و خوشنام مملکت است... یک مدتی ایشان خود را از مسائل سیاسی به دلیل یکسری تألمات روحی و بعضی مسائلی که در شأن خود نمیدانستند، کنار کشید اما آقای ناطقنوری قابل طرح است.»طرح نام ناطقنوری اما با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد.
*محمدرضا تاجیک: کمتر تردیدی وجود دارد که امروز بیماریای از نوع مالیخولیای سیاسی بر دماغ برخی از اهل سیاست ما عارض شده که اینچنین ترتیب حجرات دماغی آنان را بر هم زده و افکار و گفتار و رفتار آنان را از یک نسق و قرار منطقی خارج کرده است؛ بیجهت شادمانند و بدون علت محزون، در جای ترس سرخوشند و در محل امن بیمناک، نیست را هست میپندارند و هست را نیست، بیادبی را ادب میپندارند و ادب را بیادبی. برخی از این سیاستپیشگان بیسیاست مبتلا به مرض استسقای سیاسی نیز هست
*شیرزاد عبداللهی: در 14- 13 سال اخیر به طور متوسط سالانه 500 هزار تن از تعداد دانشآموزان مشغول به تحصیل کاسته شده است. عامل اصلی کاهش، سیاستهای کنترل جمعیت از آغاز دهه 70 شمسی و تمایل خانوادههای شهری به داشتن فرزند کمتر بوده است. در واقع متولدین دهه 60 که از نظر جامعهشناسان، دهه انفجار جمعیت نامیده میشود، از سال 77 به تدریج از آموزش و پرورش خارج و وارد دانشگاه شدند. در سالهای اخیر تعداد کودکان واجبالتعلیم شش ساله در حد یک میلیون و 300 هزار تن ثابت مانده است. کاهش جمعیت دانشآموزی فرصت مناسبی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده که برنامههایی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی تهیه و اجرا کند. این روند نزولی به زودی متوقف میشود. متولدین دهه 60 اکنون در سن ازدواج و باروری هستند و در سالهای آینده بار دیگر با افزایش تعداد دانشآموزان مواجه خواهیم شد.د. این بیماری که در انسان به تشنگی سیرابناشدنی میانجامد، در این بازیگران سیاسی به تشنگی سیرابناشدنی قدرت انجامید.
جام جم
*سایت ضد انقلابی "بالاترین"با انعکاس یادداشتی به قلم "سیروس پارسا" ولیعهد ناکام پهلوی را "فریبکار" توصیف ودروغگویی را ارثیه خانوادگی پهلوی یاد کرد. در یادداشت مورد اشاره می خوانیم:«بدون شک رضا پهلوی که این روزها بسیار فعال گشته و با سران دولت های غربی نشست و برخاست نموده و کاتبان دربارش نیز از هر فرصتی برای نگاشتن یک بیانیه به نام وی استفاده کرده تا بلکه بتوانند مردمان ایران زمین از هر قشر و با هر زبان و باوری را به زیر پرچم خود گرد آورند، از صداقت کاری برخوردار نبوده و نیست...
*جایزه برای قتل سازنده فیلم موهن: مردم مسلمان پاکستان در ادامه اعتراضات خود نسبت به ساخت فیلم موهن آمریکایی، برای کشتن سازنده این فیلم جایزه تعیین کردند.پایگاه خبری «تریبون» پاکستان با انتشار خبر فوق از قول «عبدالاکبر چیترالی» رئیس «جماعت اتحادالعلما» در ایالت «خیبرپختونخواه» نوشت: علما و مسلمانان پاکستانی برای فردی که بتواند سازنده این فیلم موهن را بکشد جایزه 100 هزار دلاری تعیین کردهاند.وی که در تظاهرات عظیم مردم در پیشاور سخنرانی میکرد خطاب به دولتمردان پاکستان عنوان داشت: در صورتیکه آمریکا انتشار این فیلم را متوقف نسازد باید سفیر این کشور را از خاک پاکستان اخراج کنند.
*دورنمای وحشتانگیز برای اوباما: خیزش ضدآمریکایی خاورمیانه نشان می دهد حمایت باراک اوباما از بهار عربی می تواند نتیجه عکس داشته باشد به خصوص اگر اسرائیل مداخله ای علیه ایران صورت دهد. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، زمانی که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت از بهار عربی سال گذشته حمایت کند، درست مانند این بود که یک کارشناس خنثی سازی بمب تصمیم گرفته باشد یک انفجار کنترل شده را بر روی وسیله ای کاملاً بی ثبات، بدون آنکه بداند درون آن چه خبر است، انجام دهد.
*دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: فکر نمیکنم هیچ یک از احزاب اصلاحطلب در مورد نامزدی عارف نظر جدی داشته باشد.غلامحسین کرباسچی،در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره معرفی محمدرضا عارف به عنوان نامزد اصلاحطلبان در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: تاکنون نشنیدهام در جلسات اصلاحطلبان عارف به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح باشد. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی دراینباره افزود: وی زمانی معاون خاتمی بوده است، اما در مورد اینکه اصلاحطلبان روی این فرد اجماع کنند، من چنین برداشتی ندارم. وی در پاسخ به این سوال که موضع حزب کارگزاران سازندگی در مورد عارف چیست؟ گفت: فکر نمیکنم هیچ یک از احزاب اصلاحطلب در مورد این فرد نظر جدی داشته باشد.
جمهوری اسلامی
* سلمان رشدی میگوید: من یک مرد مرده هستم. نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی بعد از شنیدن خبر افزایش جایزه اعدام وی که توسط بنیاد 15 خرداد اعلام شده، در گفتگو با بی.بی.سی گفت: من یک مرد مرده هستم، احساس خوبی ندارم، دچار بیماری "کلوستروفوبیا" (ترس از فضای تنگ و محصور) شدهام که برایم بسیار دردآور است. سلمان رشدی در این گفتگو افزود: قدم زدن در باغ، رفتن به فروشگاه، ملاقات خانواده و پرواز با هواپیما به صورت عادی برایم غیرممکن است.
* برخورد تند رئیسجمهور آمریکا با محمد مرسی رئیسجمهور مصر در گفتگوی تلفنی که وی را به قطع شدن کمکهای مالی واشنگتن به مصر درصورتی که مانع تظاهرات اعتراض آمیز مردم علیه آمریکا در مجاورت سفارت آن کشور در قاهره نشود تهدید کرد، دولتمردان قاهره را وادار به عقب نشینی و حتی متهم ساختن مردم معترض به پول گرفتن کرده است! هشام قندیل، نخستوزیر مصر گفته است: مصریهای معترض به فیلم موهن علیه پیامبر اکرم با انگیزه مالی در مقابل سفارت آمریکا در قاهره تظاهرات کردند. به گزارش بیبی سی، قندیل گفته است معترضان بعد از دریافت پول در تظاهرات شرکت کردند. محمد مرسی نیز از مردم مصر خواست از نزدیک شدن به سفارت آمریکا خودداری کنند و دستور داد کلیه خیابانهای منتهی به سفارت آمریکا در قاهره مسدود شوند.
* نتانیاهو به داشتن رابطه با عربستان اعتراف کرده است. تعدادی از سایتهای مختلف اینترنتی و به ویژه سایت "یوتیوب" فیلمی منتشر کردهاند که نخستوزیر رژیم صهیونیستی در آن به داشتن رابطه با عربستان سعودی اعتراف کرده است. در این فیلم، خبرنگار از نتانیاهو میپرسد: نگاه شما به عربستان سعودی چگونه است؟ آیا رابطه خوبی با این کشور دارید؟ و آیا رابطه میان طرفین وجود دارد؟ "بنیامین نتانیاهو" در پاسخ به پرسشهای این خبرنگار میگوید: رابطه ما با عربستان خوب است و امیدواریم بهتر و بیشتر شود. روابط مسالمت آمیز میان عربستان و اسرائیل برقرار است، ما منافع مشترکی در زمینه اقتصادی و سیاسی در منطقه و غیره با عربستان داریم.
وطن امروز
*غلامحسین کرباسچی معتقد است محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاحطلبان نیست. کرباسچی درباره معرفی محمدرضا عارف به عنوان نامزد اصلاحطلبان در یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری اظهار داشت: تاکنون نشنیدهام در جلسات اصلاحطلبان عارف به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری مطرح باشد. وی افزود: وی زمانی معاون خاتمی بوده است اما درباره اینکه اصلاحطلبان روی این فرد اجماع کنند، من چنین برداشتی ندارم. کرباسچی درباره موضع کارگزاران درباره عارف گفت: فکر نمیکنم هیچیک از احزاب اصلاحطلب درباره این فرد نظر جدی داشته باشند.
*شنیده شده فائزه هاشمی هنوز با حکم عبدالله جعفرعلی جاسبی به عنوان مدیر گروه حقوق بینالملل پردیس دانشگاه آزاد به فعالیت غیرقانونی خود ادامه میدهد.
*یک منبع موثق و نزدیک به شبکه جمتیوی اعلام کرد شماری از کسانی که در شبکه فارسیوان فعالیت میکردند برای امکان سفر به ایران به شبکه جمتیوی پیوستهاند و مدیر این شبکه به این نیروها قول داده که امکانتردد آنها را به داخل کشور فراهم کند. به گزارش بولتننیوز، این منبع افزود: یکی از این افراد فردی به نام «سارا رهبری» است که سابقا مسؤول خرید سریال و هماهنگی آنها برای دوبله در شبکه فارسیوان بوده است که اینک همزمان در هر دو شبکه مشغول فعالیت است. این منبع خبری تاکید کرد سعید کریمیان، مدیر شبکه جمتیوی که دفتر بزرگی در تهران خیابان آفریقا دارد به وی اعلام کرده از طریق ارتباطاتش در ایران امکان سفر به ایران را برای وی فراهم خواهد کرد به شرطی که در این شبکه مشغول شود.
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