رشد چشمگیر بازار محصولات امنیت فناوری اطلاعات تا سال 2016

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شرکت پژوهش و مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات گارتنر انتظار می رود که هزینه در بخش امنیت فناوری اطلاعات در سال 2012 به 60 میلیارد دلار افزایش یابد میزانی که نسبت به سال گذشته افزایش 8.4 درصدی خواهد داشت چرا که این هزینه ها در سال 2011 به 55 میلیارد دلار رسید.

گارتنر انتظار دارد که این مسیر ادامه یافته و در سال 2016 به 86 میلیارد دلار برسد.

بازار زیرساخت امنیت دربرگیرنده نرم افزار، خدمات و امنیت شبکه است که برای تأمین امنیت شرکتها و تجهیزات فناوری اطلاعات به کار می رود.

برون سپاری فناوری اطلاعات، درگاه امن وب و همچنین مدیریت امنیت اطلاعات و وقایع درمیان بخشهای امنیتی بوده که از سریعترین رشد برخوردارند. تقاضا برای سرویس های امنیتی مبتنی بر ابر نیز بر تعداد بازارهای اصلی امنیتی تأثیرگذار است و انتظار می رود رشد آن بیشتر از حد میانگین باشد.

لارنس پینگری مدیر تحقیقات گارتنر اظهار داشت: انتظار می رود که علی رغم مشکلات اقتصادی موجود، بازار زیرساخت امنیت رشد مثبتی نسبت به دوره پیش بینی شده داشته باشد.

نتایج تحقیقات سالانه گارتنر نشان دهنده افزایش اولویت دادن به امنیت در طول سال جاری در مقایسه با سال گذشته است و همچنین نتایج کنونی با نتایج منتشر شده در ژوئن امسال نیز متفاوت است و بر این حقیقت تأکید دارد که سازمانهای جهانی در بودجه های خود به مسئله امنیت بیش از گذشته اهمیت می دهند.

بیش از 45 درصد از افرادی که در این تحقیقات شرکت کردند اظهار داشتند که انتظار می رود این افزایش بودجه ادامه داشته باشد و 50 درصد نیز اظهار داشتند که این بودجه به همین میزان باقی می ماند و تنها 5 درصد از کاهش بودجه در زمینه امنیت در سال 2012 سخن به میان آوردند. این الگو میان مناطق مختلف متفاوت است، اگرچه میزان افزایش بودجه در بخش امنیت در برخی کشورها بیشتر مورد توجه خواهد بود.