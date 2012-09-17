نخست وزیر استرالیا فیلم موهن آمریکایی را محکوم کرد/ فیلمی زننده و تنفرآمیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های استرالیا، "جولیا گیلارد" معترضین را به آرامش دعوت کرد و افزود: هرچند این فیلم بسیار تنفرآمیز بود اما باید در جریان اعتراضات از اعمال خشونت پرهیز شود.

در ادامه اعتراضات مسلمانان سراسر جهان به انتشار بخش هایی از فیلم موهن آمریکایی، مسلمانان استرالیا نیز روز شنبه 16 سپتامبر دست به برپایی تظاهرات اعتراض آمیز زدند که با برخورد خشن پلیس این کشور مواجه شدند.

در این برخورد پلیس استرالیا از گاز اشک آور استفاده کرد که منجر به زخمی شدن دهها تن از مسلمانان معترض شد.

در پی انتشار بخشهایی از فیلم ضداسلامی که در آن به شخصیت والای پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)توهین شده است، گروههای مخلتف اسلامی در سراسر جهان ضمن ابراز خشم خود نسبت به سازندگان و حامیان این فیلم موهن، خواستار مجازات آنها شدند.

