مدارس کلاته رودبار دامغان مستهلک و قدیمی است

حسن روشنایی در آستانه فرا رسیدن ماه مهر و آغاز بازگشایی مدارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجودی که هر ساله دانش آموزان شهر کلاته رودبار دامغان موفقیت های خوبی در کنکورهای سراسری به دست می آورند متاسفانه حدود 4 باب مدرسه در این شهر مستهلک و قدیمی است و نیاز به مقاوم سازی و نوسازی دارد.

وی تصریح کرد: 60 درصد از دانش آموزان شهر کلاته رودبار دامغان ساکن در این شهر و در مدارس آن مشغول به تحصیل هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر کلاته رودبار دامغان با اشاره اعتراض دانش آموزان و اولیاء آنان نسبت به قدیمی بودن این مدارس، اضافه کرد: مردم منطقه از مسئولان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان خواستار مقاوم سازی و نوسازی این مدارس هستند.

وی خاطر نشان ساخت: در سال 89 زمینی در شهر کلاته رودبار برای احداث سالن ورزشی ویژه آموزش و پرورش تحویل مدیریت آموزش و پرورش دامغان شد که متاسفانه از آن سال تا به الان که حدود سه سال می گذرد از احداث این پروژه خبری نیست.

روشنایی گفت: بر اساس گزارش های رسیده اعتبار تخصیص یافته برای این طرح در سال 90 برگشت داده شده که از مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان خواستار شروع احداث هرچه سریعتر این مجموعه ورزشی در شهر کلاته رودبار دامغان هستیم.

به گزارش مهر، کلاته رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان است که در 45کیلومتری شمال این شهرستان واقع شده که در سال 89 بر اساس مصوبه هیئت دولت به شهر ارتقاء پیدا کرد و از لحاظ جمعیت بزرگترین شهر از شهرهای شهرستان دامغان و دارای سه هزار و 200 نفر جمعیت است.