ضرورت ورود جدی طراحان مد و لباس جهت ارائه پوشش مناسب

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید پوشش صحیح و متناسب با آموزه ها و ارزش های اسلامی معرفی شده، محسنات و خوبی های حجاب اسلامی و مضرات بد حجابی و بی حجابی برای نسل جوان بازگو شود.

تقو نیا افزود: با پدیده هایی مانند ماهواره، اینترنت و ... باید برخورد عقلانی و اصولی شود و تکنولوژی های برتر داخلی، جایگزین این پدیده مخرب غربی شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تاکید کرد: استفاده از ماهواره و تجهیزات آن در برخی مواقع باعث فرو پاشی کانون گرم خانوادها می شود.

وی اظهار داشت: معرفی الگوهای برتر اسلامی در امر حجاب و بیان احادیث و روایات ائمه اطهار (ع) در این زمینه از راه های ترویج حجاب و عفاف در میان اقشار مختلف جامعه است.

تقوی نیا با اشاره به ضرورت ورود اساتید و طراحان لباس برای ارائه ایده های نو و طرح های جدید با پوشش مناسب و حجاب اسلامی خاطر نشان کرد: همچنین باید از تولید و فروش محصولات غیر فرهنگی و لباس های غیر اسلامی و نامناسب جلوگیری شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان در پایان با تاکید بر این که فرهنگ اصیل اسلامی و قرآنی باید ترویج گردد، گفت: بهترین راه ترویج عفاف و حجاب، گسترش آموزه ها و ارزش های متعالی اهل بیت(ع)، توجه افراد جامعه به فضایل اخلاقی و شئونات اسلامی است.