صنعت فیلم سازی آمریکا تحت سلطه صهیونیست ها است

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که یکی از شیوه های مهم تبلیغ در دنیای امروز استفاده از رسانه های تصویری به خصوص ساخت فیلم است گفت: صنعت فیلم سازی و تکنولوژی ساخت و پخش فیلم در آمریکا تحت سلطه و فرمان عوامل صهیونیستی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ساخت و پخش فیلم توهین آمیز به ساحت پیامبر مکرم اسلام (ص) را کار لابی صهیونیست های افراطی در آمریکا دانست و افزود: این اقدام وقیحانه، حاکی از استیصال آنان از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران غیر متعهدها در تهران است.

شکری تصریح کرد: اکنون که صهیونیست ها، در نظام سیاسی بین الملل در ضعف و خواری به سر می برند با این اقدام می خواهند توجه دنیا را از بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا و موفقیت های جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی به سوی دیگری منحرف نمایند.

وی ضمن تاکید بر این مساله که صنعت فیلم سازی و تکنولوژی ساخت و پخش فیلم در آمریکا تحت سلطه و فرمان عوامل صهیونیستی است خاطر نشان کرد: آنان ابزار و قدرت هنر را در مقابله با جهان اسلام به کار گرفته و می خواهند از این طریق، انتقام شکست های خود را در عرصه بین الملل از مسلمانان و جهان اسلام بگیرند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با یاد آوری این که دشمن از جهانی شدن اسلام و فراگیر شدن بیداری اسلامی و جنبش های عدالت خواهی در کشورهای اروپایی و امریکا، ترس و واهمه دارد، اظهار داشت: به همین دلیل است که دشمن با تمام قوا تلاش می کند با این گونه اقدامات مذبوحانه و توهین آمیز اذهان جامعه جهانی را درگیر اختلافات مذهبی و قومی نماید.

شکری ابراز داشت: دشمنان اسلام مقاصد شوم و نقشه های پلیدی در سر دارند که با هوشیاری و بیداری مسلمانان در سراسر جهان و ممالک اسلامی به حول و قوه الهی خنثی و بازگشت آن نقشه ها به سوی خود آنان خواهد بود.

وی آن چه را که امروز دولت مردان امریکا تحت لوای آزادی بیان مطرح کرده و می گویند ما نمی توانیم جلوی این گونه اقدامات را بگیریم خود نوعی حمایت و پشتیبانی از این جریان معرفی کرد و تاکید نمود: این منطق مورد پذیرش هیچ کس نیست.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: همه بین آزادی بیان و توهین و افترا به مقدس ترین اشخاص نظام آفرینش تفاوت قائل هستند و همه جا با کسانی که به این اشخاص توهین می نمایند برخورد و نسبت به مجازات آنان اقدام می نمایند.

امریکا از کدام حقوق بشر دفاع کرده است

شکری تاکید کرد: این چه حکومتی است که نمی تواند قانون را در کشور خود اجرا نماید و مدعی دفاع از حقوق بشر است؛ تاکنون امریکا از کدام حقوق بشر دفاع کرده است؟

وی این اقدام که از سوی لابی صهیونیست ها صورت پذیرفته را دارای پیام برای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان دانست و عنوان کرد: مسلمانان آگاه باشند آمریکا و استکبار جهانی نه تنها خیرخواه مسلمانان و کشورهایشان نیست بلکه دشمن آنان و اعتقادات و مقدسات مسلمانان نیز می باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان این اقدام فیلمساز آمریکایی را موجب استحکام و پیوند مسلمانان با فرق و نحله های مختلف شمرد و افزود: این چنین حرکاتی نه تنها باعث ایجاد تفرقه و دشمنی میان مسلمانان نمی شود بلکه آن ها را به سوی وحدت و یکپارچگی در مقابل توطئه های استبدادی دشمن هدایت می کند و در نهایت به بیداری اسلامی و گسترش اسلام و جهان شمولی آن منتهی خواهد شد.

شکری یکی از راه های مقابله با این گونه اقدامات وقیحانه را که وظیفه یکایک مسلمانان در سراسر سر جهان است ابتدا انزجار باطنی معرفی و بیان کرد: بعد از انزجار باطنی و درونی نوبت به انزجار لسانی و اعتراض از هر طریق ممکن اعلام می رسد، همان گونه که مسلمانان در سراسر جهان این روند را به خوبی نشان دادند.

وی تاکید کرد: شخص یا اشخاصی که تولید کننده و پدید آوردنده این فیلم موهن و سخیف هستند باید به سزای اعمالشان رسانده شوند و حکم الهی در مورد آنان ساری و جاری گردد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان از مسلمانان خواست، شرکت هایی که پشتیبان و حامی این اقدام موهن و سخیف هستند را در ممالک اسلامی خود تحریم و از خرید کالاهای آنها خودداری کنند.