نیروهای مسلح تبلور اراده ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل لشگر 16 زرهی قزوین برگزار شد اظهارداشت: سی و دومین سالگرد حماسه دفاع مقدس باید با شکوه خاصی برگزار شود تا شجاعت ملت ایران و رزمندگان هشت سال دفاع‌ مقدس به خوبی و شایستگی به مردم منطقه و دنیا معرفی شود.

وی، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نیروی بسیار مقتدر نظامی یاد کرد و افزود: همین اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح در ایران دشمن را از تهدیدات نظامی علیه کشورمان ناتوان کرده است.

سردارآبنوش یادآورشد: زنده نگه‌ داشتن یاد و خاطر شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه، موجب نقش بر آب شدن توطئه ‌های دشمنان می ‌شود.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان با بیان اینکه بزرگداشت دفاع مقدس تجلیل از ارزشها و دلاور مردیهای رزمندگان اسلام است، صاحبان قلم را در تبیین دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان در شرایط فعلی بسیار خطیر بیان کرد.

وی، نقش رسانه‌ها را در معرفی فرهنگ دفاع مقدس مهم و ضروری دانست و یادآورشد: باید رسانه‌ها برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین دستاوردهای دفاع مقدس اهتمام ویژه ای داشته باشند.

سردار آبنوش رسانه ها را به عنوان زبان یک ملت نام برد و بیان کرد: رسانه ها در جمهوری اسلامی دو رسالت مهم بر عهده دارند، نخست آنکه واقعیت ها و حقایق را آنگونه که هستند انعکاس دهند و رسالت بزرگتر مقابله با تهاجم رسانه ای دشمن است که تلاش دارد حقایق را وارونه جلوه دهد.

وی بیان کرد: تمام کشورهای دنیا متوجه آن شدند که ایران کشوری نیست که به راحتی خاک خود را به بیگانگان بدهد و امروز تجاوز به جمهوری اسلامی برای همیشه از ذهن ابرقدرت‌ها محو شده است و رو به تحریم آورده اند.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین افزود: جمهوری اسلامی به دشمنان نشان داده که تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده است.

وی دلیل تحریم ها را مطیع بودن مردم نسبت به ولایت عنوان کرد و اظهارداشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سازماندهی مردم در قالب بسیج آماده مقابله با هر گونه تهدید دشمنان است.

سردار آبنوش عنوان کرد: سپاه امروز این افتخار را دارد که در قالب گردانهای رزمی، بیت المقدس، عاشورا و الزهرا، سازماندهی کرده تا در برابر هر تهدید احتمالی از سوی دشمن بتواند دفاع کنند.

وی، همچنین از ورود کاروان فرهنگی با عنوان نوای کاروان به استان خبر داد و یادآورشد: این کاروان به مدت یک هفته در همه استانهای کشور با برنامه های شاد فرهنگی در حوزه دفاع مقدس و بر اساس ذائقه جوانان و نوجوانان برنامه برگزار می کنند که این مراسم نیز در استان اجرا می شود.

حمزه قربانی مدیرکل اداره حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان قزوین همچنین در این مراسم از یادواره یک هزار و 500 شهید شهر قزوین با سخنرانی سرلشگر صفوی مشاور عالی مقام معظم رهبری در نیروهای مسلح در روز چهارشنبه 29 شهریورماه ساعت 17 در سالن اجتماعات دانشگاه بین الملیل امام خمینی (ره) قزوین خبر داد.