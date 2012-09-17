جنگ نرم علیه انقلاب با ترویج بصیرت و معرفت اسلامی ناکارآمد خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی عصر دوشنبه در ستاد دهه کرامت حضور جوانان در برگزاری جشن های زیر سایه خورشید را وی‍ژگی ممتاز این حرکت فرهنگی دانست و افزود: حضورجوانان در برگزاری جشن های زیر سایه خورشید از ویژگی های ممتاز این حرکت فرهنگی است چراکه هرکجا گامهای استوار جوانان پای نهد آن مجلس و محفل آکنده ازشور، شعور، هیجان و نشاط خواهد شد همینطور نوآوری، ابتکار و خلاقیت از دستاوردهای حضور جوانان در چنین جلسات بزرگی است.

وی با بیان اینکه آمیخته شدن فضای غبار آلود زندگی شهری با عطر روح نواز شمیم رضوی نشاط معنوی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: این جشن ها و اجتماعات بزرگ که به نام ائمه اطهار (ع) به ویژه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) برگزار می شود در واقع تذکر و تلنگریست بر جان و روح آدمی که کیست از کجا آمده و هدف از خلقت او چه بوده است.

مسئول هیئات مذهبی روضات الحسین (ع) رشت گفت: از آنجائیکه انقلاب اسلامی در مسیر خط پیامبر عظیم الشان و اهل بیت (ع) است، هرچقدر سیره، تفکر، بینش و روش زندگی آن بزرگواران که جزو برنامه های این جشن هاست بازگو شود، خواه یا ناخواه آرمانهای بلند انقلاب و نظام تقویت خواهد شد.

وی همچنین به برگزاری جشن های زیر سایه خورشید در چهار کشو در جهان به جزء ایران اشاره کرد و اظهار داشت: رویکرد بین المللی این جشن ها از ممتاز ترین ایده های بانیان در اجرای این جشنواره بزرگ بوده که به نوعی یکی از رسالتهای بزرگ امام راحل در صدور آرمانهای انقلاب و اسلام به اقصی نقاط جهان بوده است.

ثقتی با تاکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی در این جشن ها گفت: فضای مجازی به دلیل کثرت مخاطبان و گستردگی حوزه جغرافیایی آن بهترین فضا برای بسط و گسترش و ترویج فرهنگ رضوی و اهداف این جشن هاست.

وی به تاثیرگذاری جشن های زیر سایه خورشید در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: جنگ نرم جنگ علیه عقاید، تفکر، بینش، اعتقادات اسلامی و انقلابی ماست و جشن های زیر سایه خورسید که با هدف ارتقا و رشد معرفت، بصیرت، امام شناسی، تقویت روحیه ولایت پذیری و ولایتمداری برگزار می شود، نقشی مستقیم در این عرصه دارد.